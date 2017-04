Kiitokset vapaa-ajattelijoille

Enimmäistä kertaa elämässäni kirjoitan näin julkisesti kiitokset Satakunnan vapaa-ajattelijoiden mielipidekirjoitukseen, joka julkaistiin Länsi-Suomessa (LS 14.4.).

On hyvä hakea yhteistä, ei erottavaa. En toki yhdy moniin heidän mielipiteisiinsä, mutta kirjoituksessa oli erityisen hyvää seuraava lauseen loppuosa ”vapaa-ajattelijat puolustavat yksiselitteisesti ihmisten uskonnonvapautta, oli kysymys sitten kristinuskosta, islamista tai uskonnottomuudesta”.

Uskonnonvapaus ei näytä olevan selvää kaikille ihmisille, eräskin Facebook-tuttuni kirjoitti ehkä Tukholman kuorma-autoiskun hermostuttamana, että kaikki uskonnot pitäisi kieltää.

Totalitarismi on sitä yrittänyt Neuvostoliitossa ja muualla ja miljoonat ovat kuolleet uskonsa vuoksi, ehkei tuttavani sentään tätä tarkoittanut.

Helsingissä on hyviä kokemuksia kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden rinnakkaiselosta jo 125 vuoden ajan.

Helsingissä asuvat islaminuskoiset tataarit ovat sopeutuneet hyvin yhteiskuntaan ja aikoinaan 1970-luvulla Suomen parhaimpia jalkapalloilijoita ollut Atik Ismail totesi, että tataari ja juutalaisvähemmistöt ovat pitäneet yhtä enemmistön paineessa, heillä on ollut jopa yhteisiä nuorten leirejä.

Yksi osoitus tästä on myös, että juutalaissyntyperäinen kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) on naimisissa islaminuskoisen Suomen tataarin kanssa.

Omalla luokallani Ressun yläasteella oli myös eräs Suomen tataari, jonka uskonnon huomasi lähinnä siitä, että hän sai luvan joskus, kun koulussa oli sianlihapitoista ruokaa mennä läheiseen Carrolsiin syömään, hän sai ottaa mukaan yhden kaverin ja joskus sain minäkin hampurilaisaterian.

Totta on myöskin Satakunnan vapaa-ajattelijoiden toteamus, että monet turvapaikanhakijat ovat paenneet nimenomaa kiihkomielistä uskontoa Länsimaihin.

On väärin leimata jonkun kahelin itsemurhapommittajan takia kaikki pakolaiset. Ei kukaan leimaa Imatran ampujan vuoksi kaikkia imatralaisia rikollisiksi.

On myös muistettava, että Suomessa on tasokas ja hyvin työnsä tekevä poliisi. Heidän vikansa ei ole se, että nykyinen hallitus on tehnyt joitakin virheitä, joissa Suomessa aina korkeassa kurssissa ollut luottamus oikeudenmukaisuuteen ja siihen , että kaikki ihmiset ovat samanarvoiset lain edessä on joutunut koville.

Poliisi tekee myös koko ajan ansiokasta työtä, etteivät myöskään kiihkomieliset äärinationalistit pääse heittämään polttopullojaan.

Olen toiminut sivutoimisena uskonnon tuntiopettajana Turun yliopiston opettajakoulutuslaitoksen Rauman yksikössä vuosina 2008–2015.

Jos vapaa-ajattelijat hyväksyvät sen, että saamme laulaa suvivirren kevätjuhlassa ja esittää joulukuvaelman joulujuhlassa, niin kyllä luterilaisen enemmistön on suvaittava, ettei koulu enää ole paikka, jossa luetaan opettajan toimesta ruokarukous niin kuin jossain Pohjanmaan koulussa ilmeisesti vieläkin tapahtuu.

Uskonto ei saisi olla meidänkään yhteiskunnassa tabu, josta ei voi puhua kiihkottomasti ja toisiaan kunnioittaen.

Oikeanlainen eettinen ja uskonnollinen kasvatus johtaa mielestäni siihen, että maassamme ja maailmassamme voi olla erilaisia katsomuksia rinnakkain toinen toisiaan kunnioittaen.

Olen tavannut elämäni aikana vakaumuksellisia ateisteja, joiden eettinen arvopohja ylittää monien meidän luterilaisten eettisen tason huomattavastikin.

Eettinen ja moraalinen kasvatus on kouluissa tärkeää ja se voi tapahtua toivottavasti myöskin Suomen kouluissa yhdessä opetusryhmässä niin kuin monet uskonnonpedagogit maassamme ajattelevat.

Johtava kappalainen Rauman seurakunta