Kirjoitusten uudistus tulee tarpeeseen

Ylioppilaskirjoitusten uudistamista pohtineen työryhmän esitykset ovat saaneet osakseen sekä kiitosta että kritiikkiä.

Yhdestä asiasta kaikki ovat yksimielisiä. Nykymuotoiset ylioppilaskirjoitukset ovat tulossa tiensä päähän.

Edellinen opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä sanoi vuosi sitten Ylen haastattelussa nykyisen ylioppilastutkinnon estävän jopa lukion kehittämisen.

Hänen mukaansa kirjoitukset tulisi joko poistaa tai uudistaa kokonaan. Nyt ollaan lähtemässä uudistusten tielle.

Ylioppilastutkinto kokeena on olennainen osa koulutuspolitiikkaa.

Kuitenkin sillä on myös yhteiskuntakulttuurinen merkitys. Valkolakin saamiseen on perinteisesti liittynyt symbolisena arvona myös koulutuksen arvostaminen, tunne onnistumisesta ja siirtyminen tarkasti ohjatusta koulutuksesta kokonaan uuteen elämänvaiheeseen.

Kiteytettynä ylioppilastutkinnolla on kuitenkin selkeästi kaksi tehtävää. Se on yleissivistävän lukion suorittamisen mittarina toimiva valtakunnallinen koe ja sen suorittaminen on pohja tulevalle opiskelijavalinnalle.

Nykyisin lukiolainen stressaa ensin kirjoituksiin ja sitten, moni useanakin keväänä, vielä pääsykokeisiin.

Työryhmän ehdotusten keskeisenä pontimena onkin juuri tavoite, että koe toimisi entistä paremmin apuna korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.

Keskeistä on myös toive matematiikan kirjoittavien määrän lisäämisestä.

Jos ja kun uudistukset toteutuvat, on lukioilla edessään melkoisia haasteita.

Koulutuksen järjestäjän tulee kyetä turvaamaan sellaiset toimintaedellytykset, joissa tavoitteisiin on myös mahdollista päästä.

Eri puolilla maata asuvat nuoret ovat likimain tasa-arvoisia yleissivistävän koulutuksen saatavuudessa, mutta uusista opetussuunnitelmista huolimatta tai jopa niistä johtuen sisällöllinen tasa-arvo ei vielä toteudu.

Talouden reunaehdot tuovat rajoituksia ja muuttuvien käytäntöjen luominen vaatii uudenlaista ajattelua.