Kohu teatteridaltoneista

Euralainen Pyhäjärvi-teatteri ry suunnittelee kesäteatterinäytelmää kuuluisista Koistisen veljeksistä eli Daltoneista.

Sisar on paheksunut ja yksi kirkonmies antanut paheksunnalle selustatukea.

Toisaalta tapahtumiin osattoman perheenjäsenen mielipahan ymmärrän. Neuvoksi, vaikka huonoksikin, voisin tarjota hankkeen hyväksymistä sellaisenaan.

Euralaisveljesten tapaus on suomalaisessa rikoshistoriassa täysin ainutkertainen tapaus. Aivan oma lukunsa satavuotiaan Suomen henkilökronikassa. Heidän tarinansa on myös suora heijastuma kulttuurihistoriastamme. Se on näet kuin nykyaikainen toisinto Kiven Seitsemästä veljeksestä. Lain mukaan heistä on lupa tehdä luova teos millä välineellä tahansa – myös asianosaisilta lupaa kysymättä.

Mihinkään kamalaan häväistykseen tai jälkikäteiskärsimyksiin en kuitenkaan usko. Veljesten edesottamukset käytiin vajaat parikymmentä vuotta sitten niin perusteellisesti sadoissa lehtijutuissa läpi, että ne ovat vääjäämättä tämän maankolkan aikalaisten tuoreessa muistissa.

Vanhojen arpien aukirepimisestä ei siis ole pelkoa. Enkä usko, että aikamiehiksi varttuneet ja rötöksensä koko lailla upeasti sovittaneet miehet yhdestä teatterikappaleesta enää kärsivät – kun eivät kärsineet silloinkaan, vaan esiintyivät kasvojaan peittelemättä niin monissa ohjelmissa.

Sitä ihmetteli silloin koko Suomi. Aivan erityisesti me toimittajat, jotka olimme tottuneet siihen, että nassun eteen vedetään huppu tai ollaan tyystin tavoittamattomissa. Ja ainakin kirkassilmäisen syyttömiä.

Daltonit olivat oikeudessakin niin avoimia, että ei oikein silloinkaan löytynyt sitä ensimmäisen kiven heittäjää. Eikä tietääkseni ole löytynyt sittemminkään, vaikkei rötöksiä toki ole voitu hyväksyäkään.

Sekin muistetaan yhä, että tekijöiden lähtökohdat lapsuudenkodissaan olivat niin ankeat, ettei kukaan voinut tapahtunutta tuomita. Veljekset varastivat sananmukaisesti nälkäänsä.

Paheksuvat kirkonmiehet voisivat teatterikappaleen etukäteisteilaamisen sijasta kernaammin kommentoida tätä puolta, kun muistaakseni siitä sanotaan Isossa Kirjassakin jotakin.

Varoittaisin kuitenkin Pyhäjärvi-teatterin väkeä jo tässä vaiheessa, vaikka arvaan, etteivät he tällaisesta neuvosta lainkaan tykkää.

Kun kyse on joukossamme elävistä ihmisistä, aiheen ja henkilöiden käsittely on sen verran monimutkainen juttu, että harrastelijoille keskenään haaste on liian suuri. Kehottaisin yhdistystä kääntymään jonkun teatterin ammattilaisen puoleen. Jo kirjoitusvaiheessa ja ainakin ohjaajaa valittaessa. Pahitteeksi ei olisi parin ammattilaisen käyttäminen pääosissakin.

Ei kannata puutteellisilla resursseilla rähmiä kokoon jotain puolivillaista. Silloin vasta tuomitsijoita riittääkin.

Ihan omin luvin heitän tässä kehiin Raumalle teatterin taiteelliseksi johtajaksi tulleen Otto Kanervan nimen. Hän on peräänkuuluttanut yhteistyötä eri tahojen kesken. Pankaa jätkä vastaamaan lupauksistaan.

Ehdottaisin ainakin hänen tilaavan vierailevan euralaisesityksen vaikkapa Brummiin.

Siellä on muuten paraikaa esillä Suomi 100 -lauluilta. Kelpo suoritus raumalaisteatterin väeltä. Voimme olla ylpeitä siitä, että teatterilla on niin monta hyvää laulajaa. Vain Jääkärimarssi oli liian falski.

Kirjoittaja on raumalainen tietokirjailija