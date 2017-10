Koulujen määrä puolittui nopeasti

Ankara lama käynnisti Suomessa 1990-luvun alussa koulujen lakkautusbuumin. Ensin ruvettiin panemaan kiinni kyläkouluja ja muita pieniä kouluja.

Toisessa aallossa 2000-luvulla ryhdyttiin lakkauttamaan myös suurempia kaupunkikouluja.

Lounais-Suomessa on vuosina 2005–2017 lakkautettu 96 suomenkielistä peruskoulua. Lisäksi 55 peruskoulua on yhdistetty toiseen kouluun.

Uusia peruskouluja Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan on samaan aikaan tullut vain 12.

Sama sävel on koulupolitiikassa koko Suomessa. Peruskoulujen määrä on lähes puolittunut 25 vuodessa.

Oppilasmääräkin on laskenut, muttei lainkaan samassa suhteessa.

Tämä on aika outo käänne, sanoo kouluhistoriotsija Jari Salminen Helsingin yliopiston lehdessä.

Vielä erikoisemmalta tilanne näyttää, kun katsoo oikein kauas taaksepäin. Suomessa on saman verran kouluja kuin 1900-luvun alussa Venäjän vallan aikaan. Silloin lapsia oli paljon vähemmän, eivätkä kaikki edes käyneet koulua.

Itä-Suomen avin opetustoimen ylitarkastaja kritisoi yliopistolehdessä itseään toteuttavia ennusteita. Kouluja on suljettu oppilasmäärien laskua ennakoiden. Se on vain kiihdyttänyt väestöpakoa.

Kunnat perustelevat koulujen sulkemista useimmiten taloudellisin argumentein. Toteutuneet säästöt ovat usein jääneet suunniteltua pienemmiksi.

Monessa kunnassa ne vähätkin säästöt haihtuvat koulujen remonttikustannuksiin.

Parakkikoulut ovat arkea ympäri Suomen – ja harvat parakkeja vuokraavat firmat laskuttavat kymmeniä miljoonia euroja vuosittain. Ja bisnes kasvaa.

Suurilla kouluilla on toki etunsa. Suuremmalla koululla on paremmat valmiudet vastata lisääntyviin tarpeisiin ja toiveisiin. On helpompi tarjota erityisopetusta, kielivaihtoehtoja ja niin edelleen.

Isompaan kouluun tulee erilaisia lapsia ja nuoria laajemmalta alueelta, mitä pidetään hyvänä.

Vastaavasti toiseenkin vaakakuppiin on helppo laittaa painavaa asiaa. Vaikkapa lisääntyneet ja pidentyneet koulukuljetukset.