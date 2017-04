Koulujen ovet auki höntsääjille

Raumalla eilen vieraillut opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen harmittelee, että edelleen jotkut koulut sulkevat ovensa seuroilta.

Ministerin nimittämä työryhmä jätti viime viikolla raportin, jossa esitetään keinoja taata jokaiselle lapselle ja nuorelle ainakin yksi mieleinen harrastus.

Koulujen tilojen avaaminen iltapäivisin on yksi työryhmän kymmenestä ehdotuksesta. Eikä tilankäytön tehostaminen edes käytännössä maksaisi mitään kunnille, lisäsi Grahn-Laasonen.

Hän kehotti myös miettimään koulukyytien järjestelyä niin, että lapset ja nuoret voisivat jäädä oppituntien jälkeen harrastamaan koululle.

Työryhmä esittää muun muassa niin sanotun höntsäämisen lisäämistä.

Höntsävuoroilla ei varsinaisesti harjoitella lajia ja tähdätä huipulle, vaan tärkeintä on hyvä hiki mukavassa porukassa. Iltapäivän pelailuvuorot omassa koulussa voisivat innostaa mukaan heitäkin, joille yhdessäolo on tärkein syy harrastaa.

Toki voisi käydä toisinkin, ja koulujen vuorot täyttyisivät vain niistä nuorista, jotka harrastavat iltaisin tavoitteellista urheilua seuroissa.

No, eihän siitäkään mitään haittaa olisi.

Monet nuoret lopettavat harrastuksen nuoruusiässä. Syitä on monia.

Harrastamisen hinta on yleinen puheenaihe, kun vanhempia on koolla. Ongelma on hyvin tiedossa, mutta sen ratkaiseminen pysyy hankalana tehtävänä.

Raportin mukaan muita yleisiä harrastuksen lopettamisen syitä ovat esimerkiksi lapsen tai nuoren yksinäisyys, ulkopuolisuus ja kannustuksen puute.

Näihin pitäisi päästä nykyistä paremmin ja nopeammin kiinni. Näissä talkoissa tarvitaan kaikkia meitä.

Kymmenen keinon listalta löytyy myös esitys aloittaa harrastusviikot kaikissa kouluissa.

Idea on kannatettava: joka vuosi lapsille ja nuorille tarjottaisiin koulussa mahdollisuus kokeilla taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden alojen harrastuksia.