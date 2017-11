Koululaskelmien tulisi olla arkipäivää

Eurajokelaiset kuntapäättäjät ovat kohisseet kuluvalla viikolla asiasta, jonka tulisi kunnassa kuin kunnassa olla aivan tavallista arkipäivää.

Pyyntö koululaskelmien tekemisestä nostatti kuitenkin äläkän kunnassa, joka ylläpitää laajaa kyläkouluverkostoa.

Kouluselvitystä pyysi kokoomuksen valtuustoryhmä valtuustoaloitteen muodossa. Loput valtuutetut tyrmäsivät aloitteen, koska siinä nähtiin koira haudattuna.

Selvänä pidettiin, että kokoomus haluaisi vain lakkauttaa kyläkoulut ja keskittää opetuksen suuriin kouluihin.

Toisten motiiveja on monesti hankalaa arvioida ulkopuolelta. Usein ihmisen on vaikea arvioida edes omia motiivejaan. Siksi arvuuttelu asiassa on uskallettua, jopa turhanpäiväistä.

Kokoomuslaiset myös kiistivät jyrkästi, että yhtään kyläkoulua oltaisiin lakkauttamassa, ainoastaan pyydettiin lisää tietoa.

Selvityspyynnöstä tuli silti sekaannus. Eurajoella ei ehkä ole ollut tapana tai tarvetta pöyhiä kovin tarkasti kouluverkkoa.

Aihetta saattaisi olla, onhan verkosto varsin mittava. Ei kannata jättää yllätyksen varaan asioita, joita on mahdollista ennakoida.

Niin ei myöskään saa olla, että ehdotus on kehno, jos se tulee väärästä suunnasta.

Olennainen kysymys missä tahansa kunnassa on, kokevatko päättäjät saavansa riittävästi tietoa kunnallisista asioista. On huono signaali, jos tietoa koetaan puuttuvan.

Eurajoella toki tiedetään, mitä perusopetuksesta maksetaan. Kyse onkin nyt, mistä maksetaan.

Hyvän taloudellisen asemansa vuoksi Eurajoella ei ole mikään kiire muuttaa kouluverkkoaan, mikä on erinomainen tilanne.

Ei selvitys saa silti mikään peikko olla. Käyköön se kuivaharjoittelusta pahan päivän varalle. Politiikan tuulet voivat kääntyä nopeastikin, ja välttämättömät muutokset tulisi olla mahdollista toteuttaa hallitusti jos näin käy.