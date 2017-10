Koulupommi laukesi niin että paukahti

Kehnot sisäilmaolot ja luultua heikompikuntoiset koulut virittivät Raumalla oirepommin, joka johti tällä viikolla suureen kokonaisratkaisuun.

Se merkitsee noin 970 ihmisen päivittäisen koulutyön siirtymistä väistökouluihin pitkäaikaisesti.

Kaupunki tyhjentää Hj. Nortamon ja Nanun koulut niin nopealla aikataululla kuin korvaavat tilat vain on mahdollista järjestää.

Ratkaisua voi pitää oikeana, vaikka se todennäköisesti tulee hyvin kalliiksi veronmaksajille. Ihmisten terveys menee edelle, ja niin pitääkin olla.

Tämän päivän ongelmat ovat usein perua menneistä laiminyönneistä - ja kuten tunnettua, sisäilmaongelmiin on harvoin vain yhtä syytä.

Olennaista onkin keskittyä korjaamaan se, mitä korjattavissa on. Purkaakin pitää uskaltaa, jos kelvottomasta ei kertakaikkiaan saa kelvollista.

Näitä ratkaisuja Raumallakin on jo tehty, ja siitä todisteena on nyt tyhjä kenttä Uotilanrinteen entisen koulurakennuksen paikalla. Purkupäätös on syntynyt niin ikään Uotilan alakoulusta.

Kansan kielellä puhutaan homekouluista. Kuntaliiton asiantuntijan arvion mukaan (Kuntalehti 11/2017) merkittäviä kosteus- ja homevaurioita on kuitenkin vajaassa 20 prosentissa suomalaisista koulurakennuksista.

Julkisrakennuksissa on muitakin kuin homeesta johtuvia sisäilmaongelmia. Asiantuntija kaipasikin nykyistä vankempia ohjeistuksia vaiheeseen, jossa ongelmat ovat vasta alkuvaiheessa. Silloin jo pienilläkin toimenpiteillä saadaan mahdollisesti parannusta aikaan.

On selvää, että kunnissa on puututtava aiempaa terävämmin kiinteistöongelmiin. Korjausvelka ei saa kasvaa hallitsemattomasti. Kiinteistöillä on myös oltava pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmat.

Raumallakin on pitkään kyselty kokonaisvaltaisen koulusuunnitelman perään. Nyt on sen aika.

Muuten käy niin, että ongelmakiinteistöjen suhteen ei ehditä muuhun kuin tulipalojen sammutteluun eikä niiden ennaltaehkäisyyn.