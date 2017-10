Koulutuksella ja työllä eroon nuorten näköalattomuudesta

Kuva: Laura Kotila

Suomen talous on vihdoin yhdeksän vuoden matalasuhdanteen jälkeen päässyt mukaan vahvaan maailmantalouden kasvuun.

Tänä vuonna talouskasvu nousee 2,9 prosenttiin, ensi vuonnakin vielä 2,1 prosenttiin.

Monilla työpaikoilla tunnelmat ovat valoisammat. Tilauskirjat ovat täynnä ja uutta väkeä palkataan. Myönteinen talouskehitys näkyy erityisesti Raumalla.

Talouden kehitys näkyy myös pienentyneenä työttömyytenä. Ilon aihe on erityisesti se, että pitkäaikaistyöttömien lukumäärä on laskenut vuoden aikana yli 20 000 hengellä.

Rauman seudun vahvat investoinnit ovat tuoneet työtä satoihin koteihin. Se tuo toivoa paremmasta.

Positiivinen yleiskuva kätkee taakseen huolestuttavan havainnon.

Vaikka työpaikkoja on auki ennätysmäärä ja työllisyys vahvistuu kovaa vauhtia, niin yhä useampi nuori on jäämässä työelämän ulkopuolelle. 25–34-vuotiaiden työllisyysaste on jatkanut edelleen laskuaan hyvistä talouden näkymistä huolimatta. Miten on mahdollista, että nuoret eivät pääse hyötymään talouden kasvusta?

Itse asiassa on kyse pitkään jatkuneesta muutoksesta.

Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten, niin sanottujen NEET-nuorten osuus, on Suomessa yksi Euroopan korkeimmista.

Suomalaisista 20–24-vuotiaista nuorista miehistä joka viides ja naisistakin 15 prosenttia ei opiskele, käy töissä tai harjoittelussa.

Kymmenessä vuodessa työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osuus on noussut 12 prosentista yli kahteenkymmeneen. Se on valtava muutos.

Lukujen taustalta löytyy erilaisia tarinoita.

Syrjäytyneenä ei voi pitää nuorta, joka viettää välivuotta vanhempiensa luona ja valmistautuu tuleviin pääsykokeisiin tai suorittaa avoimen yliopiston opintoja. Tai nuorta, joka matkustaa maailmalla puoli vuotta ennen opintojen tai töiden jatkamista.

Luvut ovat silti huolestuttavan korkeat.

Kilpailu työpaikoista ja koulutuspaikoista on kovaa. Monet pyrkivät usean kerran jatko-opintoihin eivätkä välttämättä silti saa toivomaansa paikkaa.

Ensimmäiset työpaikat eivät välttämättä tunnu mielekkäiltä, ja monilla on haasteita löytää sitä ensimmäistäkään.

Monet lannistuvat ponnistelujen keskellä. Kun työ- tai koulupaikkaa ei yrittämisestä huolimatta löydy, tarmo voi loppua.

Nuoren ihmisen näköalattomuus tuntuu pahalta ja koskettaa. On ikään kuin tullut normaaliksi ajatella, ettei kannata edes yrittää. Ei mikään kuitenkaan onnistu.

Tätä näköalattomuutta pitää torjua kaikin keinoin.

Vahvin lääke nuorisotyöttömyyttä vastaan on koulutus. Peruskoulun varassa olevien työllisyysaste on vain 43 prosenttia, kun koko työllisyysaste on nousemassa yli 70 prosentin.

Siksi tavoitteena pitää olla, että jokainen nuori suorittaa loppuun vähintään toisen asteen koulutuksen.

Uusi ammatillisen koulutuksen reformi astuu voimaan ensi vuoden alussa. Reformin tavoitteena on vähentää koulutuksen keskeyttämistä muun muassa lisäämällä käytännönläheistä opiskelua työpaikoilla ja jokaiselle nuorelle sopivia oppimisen tapoja.

Nuorten koulutuksen pääsyyn turvaamiseksi koulutuspaikkoja lisätään 1000 paikalla.

Nuorten tarvitsemia palveluita kootaan Ohjaamoihin ja niiden rahoitus vakinaistetaan. Uutena palveluna Ohjaamoihin tuodaan myös psykososiaalisia palveluita nuorten tueksi.

Rauman seudun katulähetyksen Nuorisotakuutalo tukee, auttaa ja saattaa nuoria koulutukseen hienolla tavalla.

Palkkatuen tarjontaa alle 30-vuotiaille lisätään. Työnvälityspalveluiden parantamiseksi nuoria ohjataan TE-toimistoista yksityisten palvelutuottajien tuottamiin palveluihin. Palveluntuottajalle maksetaan tuloksesta eli nuorten saattamisesta koulutukseen tai työhön.

Tässä on vain muutamia hallituksen budjettiriihessä sopimista toimista.

Uudet työpaikat ovat lopulta ratkaiseva tekijä nuorisotyöttömyyden ratkaisemisessa.

Paikalliset esimerkit ovat rohkaisevia. Valmet Automotive, HKScan ja monet pk-yrityksemme ovat palkkaamassa lisää väkeä.

Monelle nuorelle ensimmäinen pitkäaikainen työpaikka voi löytyä nyt Rauman seudulta.

”Vahvin lääke nuorisotyöttömyyttä vastaan on koulutus.”

Kirjoittaja on Rauman kaupunginvaltuutettu (kok.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpon talouspoliittinen erityisavustaja valtiovarainministeriössä