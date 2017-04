Kriittinen inhimillisyys – Huolenpitoa huomennakin

Koskaan ei saisi antaa pelolle periksi, mutta meidän on syytä avata silmämme. Venäjällä ja Ruotsissa tapahtuneet iskut olisivat voineet sattua meilläkin. Erilaiset ikävät lieveilmiöt ovat arkipäiväistyneet kaikkialla.

Meidän ei pidä tuudittautua siihen, että olemme turvassa. Suomessa olisi korkea aika antaa viranomaisille kaikki tarvittavat välineet terrorismin torjuntaan. Meidän tulisi myös pohtia syitä, jotka ovat ilmiöiden taustalla.

On vaikea puhua maahanmuutosta, turvapaikanhakijoista ja kotouttamisesta leimaantumatta.

On selvää, että hädässä olevia ihmisiä pitää auttaa. Se pitää kuitenkin tehdä hallitusti. Emme voi puhua kovinkaan onnistuneesta prosessista, kun joudumme kyseenalaistamaan, ovatko virkamiehet ehtineet selvittää ja paneutua hakijan taustoihin ennen päätöksen antamista.

Hallinto-oikeus on kuormittunut valituspäätöksistä ja paperittomien määrä kasvaa. Se ei ole kenenkään etu, vähiten sen turvapaikanhakijan, joka on tullut tänne siinä uskossa, että voimme tarjota turvaa ja hyvän elämän. Epätietoisuus ja odottaminen ovat pahinta, kun tilanne kotimaassa on toivoton ja mieltä painaa pelko käännyttämisestä.

Kotouttamisen pitäisi alkaa heti, kun hakija saapuu ja myös naisten tulisi opiskella suomea. Kun ihminen oppii kielen, hänellä on mahdollisuus työllistyä, hoitaa omia asioitaan ja hankkia itselleen apua. Kulttuureissa on eroja. Miehet tekevät töitä ja äidit ovat kotona. Lapsia on kuitenkin helpompi auttaa koulutehtävien yms. kanssa, kun äiditkin osaisivat kielemme.

Suomessa on moneen muuhun maahan verrattuna turvallista ja hyvä asua, mutta meillä on myös ongelmia. Meillä ei ole töitä kaikille suomalaisille, jotka sentään hallitsevat kielen ja joilla on tarvittava koulutus. Meillä on köyhyyttä, asunnottomia ja leipäjonoja. Ymmärrän hyvin, että se herättää itsekästä ajattelua.

Turvapaikanhakijoista läheskään kaikki eivät tule Suomeen jäädäkseen. Heistä monet haluavat palata kotimaahan, kun tilanne siellä on rauhoittunut.

