Kuka hyötyy media- politikoinnista?

Jokainen valtakunnan tason poliitikko on mediapoliitikko, tiivistää viestinnän tutkija Pekka Isotalus tuoreessa kirjassaan Mediapoliitikko.

Näin varmasti on, sillä median kanssa toimiminen on aivan keskeinen osa poliitikon työnkuvaa. Eikä tämä edes ole mikään ilmiö. Poliitikon puhetaidon merkitystä on korostettu antiikin ajoista lähtien.

Poliittinen viestintä on nettiaikana kuitenkin erilaista kuin ennen. Politiikka on viihteellistynyt ja pinnallistunut. Puolueiden sijaan keskiössä ovat henkilöt. Ja tärkeimmäksi politiikan kilpa-areenaksi on tullut media, niin perinteinen kuin sosiaalinen media.

Isotaluksen mukaan paljon politiikkaa seuraavat kritisoivat kehitystä, koska asiakysymykset ovat heidän mielestään vaarassa jäädä poliittisen show’n varjoon.

Ilmiöillä on puolensa, ja niin tälläkin. Entä, jos politiikan viihteellistyminen ei olekaan pelkästään huono asia?

Tutkijan mielestä vähemmän politiikkaa seuraavat pitävät poliittisen viestinnän kehityssuuntaa myönteisenä. Näin siksi, että perinteinen tapa tehdä politiikkaa näyttää heidän silmissään vähän tylsältä, etäiseltä ja paperinmakuiselta.

Ripaus viihdettä, draamaa ja rytinää voi auttaa pitämään yllä mielenkiintoa yhteisten asioiden hoitamiseen. Sitähän politiikka kuitenkin viime kädessä on.

Politiikka kilpailee ihmisten huomiosta ja ajasta kaiken muun kanssa. Varsinkin nuorten kiinnostus perinteistä politiikkaa kohtaan on kriisissä.

Tästä vinkkelistä katsottuna voi tosiaan olla niinkin kuin Isotalus väittää, että jopa poliitikkojen henkilödraamat ja skandaalit tekevät politiikasta helpommin lähestyttävää.

Kuka hyötyy, kuka kärsii poliittisen viestinnän uudesta suunnasta? Isotaluksen mukaan niin hyötyjiksi kuin kuin uhreiksi voidaan perustellusti osoittaa yhtä lailla media, poliitikot kuin kansalaisetkin.

Kyse on tutusta muna vai kana -tilanteesta. On hyödytöntä hakea syyllisiä, sillä yksi johtaa toiseen ja toinen kolmanteen. Eikä paluuta ole.