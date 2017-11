Kuka jarruttaa yhden henkilön yritysten perustamista?

Työntekijän palkkaaminen ei ole ongelmatonta. Mitä pienempi yritys, sen ongelmallisempaa on uuden työntekijän palkkaaminen. Kun työmäärä kasvaa, on yritykselle helpompaa käyttää urakoitsijaa kuin palkata työntekijä.

Yhden henkilön yhtiöiden määrä on kasvussa. On yleistä että ammattitaitoiset työntekijät perustavat yhdenhenkilön yhtiön ja harjoittavat omaan ammattitaitoon perustuvaa liiketoimintaa. Verohallinto on huomauttanut olemassaolostaan sillä, että se on yksipuolisella tahdonilmaisullaan romuttanut kahden yhtiön välisen urakointisuhteen ja muuttanut sen palkkasuhteeksi. Näin toimiessaan, on verohallinnon ”tuotto” ollut muhkea!

Verohallinnon sivuilla on ohje ”Palkkaa vai työkorvausta”. Kohdassa 3.1 mainitaan raudanlujasti, että sopimuksen sisältö määrittelee sen, onko kyseessä työ- vai urakkasopimus. Ja heti perään huomautetaan, että kuitenkin tämä ratkaistaan kokonaisarvion perusteella. Ja sitten tämä ”kokonaisarvio” on selitetty ympäripyöreästi muutaman sivun pituisella kirjoittelulla.

Yleensä veroriidat alkavat, kun kahden osapuolen välillä sovittu työkorvaus urakasta verotetaankin maksettuna palkkana. Veroseuraamuksia tulee molemmille osapuolille ja verohallinnon ”voitto” kummaltakin osapuolelta on hieman alle 100 % urakoitsijan laskutuksesta!

Ohjeen aikaisemmassa versiossa ja joka tuli voimaan v. 2005, oli annettu selkeä ohje: jos molemmat osapuolet ovat hoitaneet velvoitteensa, ei käytäntöä muuteta.

Otetaan käyttöön vanhan ohjeen sanamuoto. Annetaan yrittäjän itse päättää, käyttääkö hän liiketoiminnassaan lähetettyä työntekijää, yrittäjää vai palkkaako työntekijän.

Ja ajatellaan myös ammattinsa osaavaa henkilöä. Suomessa täytyy olla mahdollisuus perustaa yhtiö ja tarjota osaamistaan, myös yhdenhenkilön yhtiöllä! On se kuljetus- tai muuta palvelua tai lomittajapalvelua maatiloille.

Anton Poljatschenko

Suomen pienyrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja