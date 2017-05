Kummallinen kirkko

Kuva: Pekka Lehmuskallio

Ihan ensimmäiseksi varoituksen sana, koska tämä aihe tuntuu herättävät monissa ihmisissä poikkeuksellista tunnekuohua – puolesta ja vastaan.

Siis jos kirkosta, papeista, arkkipiispan lentomatkoista, Helsingin piispan vierasviineistä tai uskonnosta puhuminen aiheuttaa sinussa tunnekuohuja, lähesty tätä kirjoitusta varovasti.

Näin keväällä ja kesällä suomalaiset käyvät poikkeuksellisen paljon kirkossa jumalanpalveluksissa, konfirmaatiotilaisuuksissa, häissä, ristiäisissä tai erilaisilla kristillisillä kesäjuhlilla.

Viime viikonvaihteessa Turussa järjestetyillä kirkkopäivillä ja Lähetysseuran kesäjuhlilla oli yli 60 000 ihmistä ja Helsingin kirkkomusiikkipäivillä kävi myös kymmeniä tuhansia kuulijoita.

Muutaman viikon päästä koko Pori on täynnä uskovia, kun Satakunta täyttyy lestadiolaisten Rauhanyhdistyksen Suviseurojen yli 100 000 vieraasta.

On suurperheitä, nuoria, vanhuksia, tavallisia ihmisiä mutta myös herroja ympäri Suomen.

Itsenäisyyden juhlavuoden tilaisuuksia ja kansakunnan historian käänteitä muisteltaessa korostetaan usein, miten Jumala on poikkeuksellisesti siunannut ja varjellut Suomea niin hyvinä kuin pahoinakin päivinä.

Muuten emme eläisi tällaisen hyvinvoinnin keskellä, yhtenä maailman vauraimmista ja turvallisimmista maista.

Meillä näyttäisi siis olevan koko kansan kirkko ja uskonasiat näyttäisivät olevan luonnollinen osa suomalaisten arkea ja yhteiselämää. Mutta ovatko ne lopulta?

Käyn itse usein kirkossa, myös sellaisissa tilaisuuksissa, jonne kokoontuu muitakin kuin sunnuntain vakiokävijät.

On ollut mielenkiintoista huomata, miten monet harvemmin käyvät ovat eksyksissä.

Jopa rippikoulua käyvät nuoret tuntuvat ihmettelevän, mitä jumalanpalveluksessa milloinkin tapahtuu. Puhumattakaan sitten konfirmaatiotilaisuuksiin tulevista riparilaisten vanhemmista ja sukulaisista.

Joissakin seurakunnissa ne ovat varsinaisia hulabaloo-tilaisuuksia, kun aikuisetkaan eivät tiedä, miten kirkossa käyttäydytään. Milloin seistään, milloin istutaan? Milloin lauletaan, milloin rukoillaan? Mikä se virsikirja oikein on tai miten jumalanpalvelus perinteisesti etenee?

Pitäisikö jokaisen sitten osata käyttäytyä kirkossa?

No periaatteessa kyllä, koska kyse on lähinnä muiden ihmisten huomioonottamisesta, mutta liian usein myös papit unohtavat tilaisuuksia valmistellessaan miettiä, minkälainen yleisö heillä kulloinkin on koolla. Kirkollisten kaavojen ”krumeluureja” voisi aivan hyvin avata vähän enemmän.

Kuulujoille voisi jo tilaisuuden alussa - ja tilaisuuden edetessäkin - kertoa mitä kirkossa tapahtuu ja miksi jotakin tapahtuu.

Väitän, että monet raamatun tekstit, vanhimpien virsien kieli tai liian perinteinen saarna, menee perille aika harvalle satunnaiselle kirkkokävijälle. Eron huomaa kun sattuu kuulemaan hyvän puheen tai luontevan opastuksen.

Kirkon pitäisi siis uudistua, mutta se sitten vaikeaa onkin.

Tehdään mitä tahansa niin aina osa porukasta eroaa kirkosta tai vihaisimmat perustavat jopa omia kirkkokuntia pappeineen ja piispoineen, mutta ei silti eroa kirkosta.

Naispappeus tai samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkiminen ovat olleet kirkon vanhoilliselle siivelle täysin ylipääsemätön asia, joka on repinyt - ja repii kirkkoa - hajalle. Muutosvastarinta perustetaan aina raamatun sanaan – viime aikoina yhä useammin vanhan testamentin teksteihin, koska siitä osasta raamattua jokainen löytää sopivia jakeita tukemaan lähes minkälaista omaa tulkintaa tahansa!

Mutta saa pelkkä jumalanpalveluskaavan muuttaminenkin jotkut hyppimään seinille.

Miksi kirkko ja usko sitten herättävät niin kuumia tunteita, että iltapäivälehdetkin tietävät kirkkoon liittyvien otsikoiden helposti kiihdyttävät suomalaiset ylikierroksille?

Rehellisesti sanoen, en osaa tuohon vastata. Ehkä ”koti, uskonto ja isänmaa” ovat sittenkin meille tärkeämpiä kuin arvaammekaan.

Kukahan löytäisi sen positiivisen viestin, jonka kirkon penkissä tänä keväänä ja kesänä istuva arki-ihminen kokisi koskettavan ja omakseen?

Kirjoittaja on Ugista kotoisin oleva viestintä­ammattilainen, joka työskenteli viimeksi SPR:n viestintäjohtajana.