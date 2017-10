Kun ei näe metsää puilta

EU:ssa käydään keskustelua siitä miten Suomen metsiä tulisi vastaisuudessa käyttää. Kaksi koulukuntaa väittelee tässä tapauksessa siitä ovatko metsät hiilinieluja vai tuottajia.

Oli niin tai näin, niin vaikutus on täysin mitätön globaalisti ilmastoon. Suomessa on vuosisadat hoidettu metsiä niin, että nyt niitä on enemmän kuin koskaan ja kasvu on suurempaa, kuin käyttö, mutta sitä eivät mepit tunnu siellä saavan tai haluavan saada perille.

Tuntuu siksi ihmeelliseltä, että osa suomalaisista mepeistä on äänestänyt isänmaan edun vastaisesti, vaikka heidän pitäisi olla siellä puolustamassa meidän etujamme. Vihreitä ei tarvitse ihmetellä, heillä on aina jalat metrin irti maasta, mutta kun yksi Kokoomuslainenkin on mukana.

Tällä päätöksellä on valtava vaikutus maamme talouteen, työllisyyteen ja energiankäyttöön verrattuna siihen marginaaliseen haittaan (jos sitä edes on) joka hakkuista syntyy.

Tuntuu suorastaan kaksinaismoraaliselta kun vertaa kaikkeen turhaan kulutukseen mihin pitäisi paljon enemmän puuttua. Meppien itsensä tuhannet turhat lentomatkat, siirrot kahteen eri kokousmaahan, kauppojen hyllyillä oleviin turhiin jättiläismäisiin kauneus- ja kemikaalituotteisiin ja niiden pakkauksiin, miljoonien tonnien lemmikkieläinten liharuokiin, loistoristeilijöiden ja lomalentojen energian ja ruoan tuhlailuun, kehitysmaiden metsien massiiviseen tuhoamiseen, Venäjän ym. maiden holtittomaan luonnonvarojen käyttöön, suurten tuottajamaiden jättipeltojen eroosioon, sotien ja sotakoneiden materiaalin hukkaan, öljymaiden tolkuttomaan kerskakuluttamiseen, ym. ym.

Esimerkiksi Helsingissä käytetään kaukolämpöön yli 60-prosenttisesti kivihiiltä, joka voitaisiin tulevaisuudessa korvata puupohjaisilla aineilla. Samoin se korvaisi huiman määrän muitakin uusiutumattomia energialähteitä, joita ulkomailta tuodaan. Se ei vain tunnu cityvihreitä kiinnostavan.