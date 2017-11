Kun miljoonat eivät riitä kaikkeen Eurajoen kyläkoulut on säilytettävä

Satakunnan rikkaimmalla kunnalla Eurajoella on edessään tilanne, jossa meidän tulee käydä rakentavaa keskustelua kunnan palveluista, investoinneista ja hallinnollisista rakenteista.

Tiedotuksen on oltava jatkossakin avointa. Tavoitteena pitää olla vuorovaikutteinen, faktoihin pohjautuva päätöksentekoprosessi, jossa myös kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa talouden tulevaisuuden painopisteisiin.

Kunnan tarkoituksena on pitää talous tasapainossa nykyisillä tuloilla ja kattaa investoinnit omalla rahalla. Budjettivalmistelussa lautakuntien menoesitykset ovat noin kolme miljoonaa euroa yli tavoitetason.

Asioita pitää siis laittaa tärkeysjärjestykseen sen mukaan mikä palvelee tai parantaa mahdollisimman monen kuntalaisen – lapsen, nuoren, työikäisen tai seniorin arjen elämää. Päätöksenteko on aina valintoja, joita pitää pystyä tekemään tosiasioiden pohjalta. Pohtiessamme kuntalaisille parhaita ratkaisuja niin että taloutemme pysyy samalla tasapainossa, tarvitsemme tueksi selvityksiä sekä nykytilanteesta että tulevaisuuden arvioista.

Ensi vuoden taloussuunnitelmassa on varattu 4,2 miljoonaa euroa investoinneille. Näillä näkymin runsas neljäsosa eli yli miljoona euroa käytetään Sydänmaan koulun uudelleenrakentamiseen. Eurajoella on vahva tahto säilyttää kaikki alakoulut, joita kunnassa on kahdeksan. Kylien toivotaan koulujen avulla säilyvän vetovoimaisina asuinalueina. Tavoite on tärkeä ja hyvä ja sillä on kaikkien valtuustoryhmien tuki.

Näyttö siitä, että tämä olisi mahdollista vain toimivan kyläkoulun avulla, ei kuitenkaan ole yksiselitteistä. Huolena pitää myös olla lasten yhdenvertaiset mahdollisuudet taito- ja taideaineisiin, valinnaisiin aineisiin kuten kielet sekä erityisopetukseen.

On meidän kaikkien vastuulla pohtia tarjoaako esimerkiksi 20 lapsen kyläkoulu, jossa lapset edustavat ikävuosia 7–12, jokaiselle mahdollisuuden ystävään tai sosiaalisten taitojen kehittymiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Pohdinnan tueksi tarvitsemme laajan kouluverkkoselvityksen.

Toivomme että Eurajoella punnitaan laaja-alaisesti, avoimin mielin ja vastuullisesti tulevaisuuden ratkaisuja. Vain tällä tavoin varmistamme sen, että miljoonat riittävät jatkossakin – meille jokaiselle.

Eurajoki on profiloitunut kyläkoulumyönteisenä kuntana. Tämä on ollut kunnan erottumistekijä ja arvovalinta, jonka on mahdollistanut vakaa taloustilanne. Johdonmukaisen kyläkoulupolitiikan takana ovat tähän asti seisoneet kaikki poliittiset puolueet yhtenä rintamana.

Olemme tarjonneet asukkaillemme monimuotoisia asumismahdollisuuksia edullisella hinnalla hyvien palveluiden äärellä. Kyläkoulujen säilyttäminen on tukenut tätä strategiaa ja kylien säilymistä elinvoimaisina.

Toisin kuin Kokoomus antaa julkisuudessa ymmärtää, puolue on kertonut, että Sydänmaan koulun yhdessä sovittua investointipäätöstä pitäisi heidän mielestään lykätä. Kokoomus ei ole suostumassa allekirjoittamaan tulevaa valtuustosopimusta, mikäli sopimuksessa on maininta, että Eurajoen nykyinen kouluverkko säilytetään ainakin nykyisen valtuustokauden ajan. Keskusta, SDP, Perussuomalaiset ja Vasemmistoliitto haluaisivat kirjauksen valtuustosopimukseen liittää.

Kunnanvaltuuston kokouksessa (ma 6.11.) Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti valtuustoaloitteessaan selvitystä Eurajoen perusopetusta antavien koulujen taloudellisesta ja toiminnallisesta tilanteesta. Yhteisessä mielipidekirjoituksessaan valtuustoryhmän jäsenet perustelivat selvitystään kouluverkon vaatimilla kalliilla taloudellisilla resursseilla. Samanaikaisesti ryhmä kyseenalaisti pienten kyläkoulujen opetuksen ja oppimisympäristön laadukkuuden.

Muille valtuustoryhmille ei ole jäänyt epäselväksi, että Kokoomusryhmän perimmäisenä tarkoituksena on vähentää kyläkoulujen määrää ja keskittää oppilaita suurempiin kouluyksiköihin.

Eurajoen kouluissa noudatetaan samaa, pääpiirteissään kuntakohtaisesti laadittua opetussuunnitelmaa. Valinnaisaineiden tarjonta, kielitarjonta, erityisen tuen palvelut, älytaulut jne. on tarjottu tasavertaisesti laadukkaina ja yksilön huomioonottavina kunnan kaikilla kouluilla. Kouluilla on hyvät liikuntamahdollisuudet ministadioneita ja kiekkokaukaloita myöten.

Taloudellinen näkökulma on tärkeä. Pienimpien kyläkoulujen lakkauttamisella saavutettaisiin korkeintaan muutaman kymmenen tuhannen euron säästöt.

Talous ei ole ollut tärkein ohjaava kriteeri Eurajoen kouluverkkorakenteessa. Tärkeintä on ollut, että jokainen lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja saa laadukasta opetusta oman kotinsa lähipiirissä.

Keskustan, SDP:n, Perussuomalaisten ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmät haluavat, että Eurajoen kunta toimii tulevaisuudessakin pitkänteisen kyläkoulupolitiikan toteuttajana. Me kaikki olemme vaaliohjelmissamme tämän äänestäjillemme luvanneet.

Kuntalaisten on voitava jatkossakin luottaa siihen, että kyläkoulut säilyvät, jos niissä oppilaita riittää. Nykyisten oppilasennusteitten mukaan oppilasmäärät säilyvät kaikilla kouluilla riittävän suurina.

Tuemme toimia, joilla turvataan koululaisille turvallinen ja viihtyisä oppimisympäristö laadukkaalla opetuksella. Näemme koulujen tuovan kyliin yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa, jotka luovat Eurajoesta vetovoimaisen vaihtoehdon ja säilytämme luottamuksen lapsiystävälliseen kuntaan.

Kyläkouluverkko on Eurajoen kunnan voimavara. Luottamuksen horjuttaminen on repivää politiikkaa ja täysin kuntalaisten edun vastaista!