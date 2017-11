Kun miljoonat eivät riitä kaikkeen - Eurajoki tarvitsee laajan kouluverkkoselvityksen

”Eurajoen kunnan veroprosentti säilyy kahdeksassatoista” - uutisoitiin maakunnan medioissa viikko sitten. Satakunnan Kansassa (SK 28.10) kunnanjohtaja Lakaniemi valotti kunnan taloudellista tilannetta: ”talouden pelivara on kaventunut ja menolisäyksiä on hillittävä.”

Satakunnan rikkaimmalla kunnalla on edessään tilanne, jossa meidän tulee käydä rakentavaa keskustelua kunnan palveluista, investoinneista ja hallinnollisista rakenteista.

Tiedotuksen on oltava jatkossakin avointa. Tavoitteena pitää olla vuorovaikutteinen, faktoihin pohjautuva päätöksentekoprosessi, jossa myös kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa talouden tulevaisuuden painopisteisiin.

Kunnan tarkoituksena on pitää talous tasapainossa nykyisillä tuloilla ja kattaa investoinnit omalla rahalla. Budjettivalmistelussa lautakuntien menoesitykset ovat noin kolme miljoonaa euroa yli tavoitetason.

Asioita pitää siis laittaa tärkeysjärjestykseen sen mukaan mikä palvelee tai parantaa mahdollisimman monen kuntalaisen – lapsen, nuoren, työikäisen tai seniorin arjen elämää. Päätöksenteko on aina valintoja, joita pitää pystyä tekemään tosiasioiden pohjalta. Pohtiessamme kuntalaisille parhaita ratkaisuja niin että taloutemme pysyy samalla tasapainossa, tarvitsemme tueksi selvityksiä sekä nykytilanteesta että tulevaisuuden arvioista.

Ensi vuoden taloussuunnitelmassa on varattu 4,2 miljoonaa euroa investoinneille. Näillä näkymin runsas neljäsosa eli yli miljoona euroa käytetään Sydänmaan koulun uudelleenrakentamiseen. Eurajoella on vahva tahto säilyttää kaikki alakoulut, joita kunnassa on kahdeksan. Kylien toivotaan koulujen avulla säilyvän vetovoimaisina asuinalueina. Tavoite on tärkeä ja hyvä ja sillä on kaikkien valtuustoryhmien tuki.

Näyttö siitä, että tämä olisi mahdollista vain toimivan kyläkoulun avulla, ei kuitenkaan ole yksiselitteistä. Huolena pitää myös olla lasten yhdenvertaiset mahdollisuudet taito- ja taideaineisiin, valinnaisiin aineisiin kuten kielet sekä erityisopetukseen.

On meidän kaikkien vastuulla pohtia tarjoaako esimerkiksi 20 lapsen kyläkoulu, jossa lapset edustavat ikävuosia 7–12, jokaiselle mahdollisuuden ystävään tai sosiaalisten taitojen kehittymiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Pohdinnan tueksi tarvitsemme laajan kouluverkkoselvityksen.

Toivomme että Eurajoella punnitaan laaja-alaisesti, avoimin mielin ja vastuullisesti tulevaisuuden ratkaisuja. Vain tällä tavoin varmistamme sen, että miljoonat riittävät jatkossakin – meille jokaiselle.

Kokoomuksen valtuustoryhmä Eurajoella