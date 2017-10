Kun sanat eivät riitä....

Kuva: Jere Gronberg

Jos et sattunut tietämään, niin Wernicken ja Brocan alueet löytyvät aivoistasi.

Ne säätelevät kieltä; ensin mainittu sen ymmärtämistä ja jälkimmäinen tuottamista.

Arvostettu aivokirurgi Paul Kalanithi kertoo kirjassaan, miten aivoleikkauksissa kaikkein pyhimpiä ovat juuri nuo alueet. Mitä on elämä ilman kieltä, hän kysyy?

Ihminen ei voi olla kommunikoimatta. Vaikka istuisimme suu supussa silmät kiinni kädet korvilla, silläkin teolla viestimme ulospäin paljonkin asioita.

Donald Trumpin tultua valituksi Yhdysvaltain presidentiksi monet kommentaattorit ja häntä äänestäneet opastivat, että älkää kiinnittäkö huomiota sanoihin, keskittykää tekoihin. Ei sanoja vaan tekoja, on kotimaastakin tuttu poliittinen slogan.

Uudet asiat tulevat sanojen kanssa. Nykyhetkeä kuvaamme totuudenjälkeisenä aikana, uutena normaalina, postmodernina, deglobalisaationa.

Kaikki termit ovat heijastuksia entisestä. Ymmärrämme, että jokin kausi on päättymässä, mutta mikä on se uusi joka on syntymässä?

Koemme merkitysten myllerrystä työelämässä (esimies–alainen -sanoitus riittämätöntä), sukupuoli-identiteeteissä (mies tai nainen), teknologian kehityksessä (kone tai elävä), suhteessa ravintoon (nälkä vai identiteetti), tieteessä (newtonilainen vai darwinistinen).

Kun identiteetit ja merkitykset muuttuvat, uusille ilmiölle ei ole heti nimeä ja sanoja olemassa. Monimutkainen on pliisu sana kuvaamaan nykymenoa, populismi ei terminä tavoita ilmiön moninaisuutta.

Tulevaisuudesta puhuttaessa pitäisi olla käytössä sana joka vastaa epävarmuutta potenssiin 5.

Sanoittajat tekevät tulevaisuuden. He synnyttävät merkityksiä, saavat tolkkua ja tekevät selkoa siitä, mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu.

Sanat ovat tekoja. Sanoilla on merkitystä.

Kieli on ihmisen kaikki. Eri kieliin sisältyy erilainen maailmankuva, ymmärrys siitä miten maailma toimii.

Kuvaako kieli ajan kulun pituuden vai koon mittana, vaikuttaa tapaan hahmottaa maailma. Ei ole merkityksetöntä mistä kielistä sanojen ja sanontojen lainaukset tulevat, koska mukana seuraa maailmankuva. Useampia kieliä osaavat voivat hakea ja vertailla erilaisia tapoja kuvata ja hahmottaa maailmaa.

Suomalaiset kirjailijat, elokuvan tekijät, muusikot, kuvataiteilijat ja muut tarinankertojat ovat elintärkeitä, koska he sanoittavat, kuvittavat ja luovat yhteistä todellisuuttamme.

Itsenäisyyden juhlavuotena kannattaa arvostaa kykyä kertoa ja kokea tarinoita omasta todellisuudestaan omalla kielellä.

Murroksen keskellä on olennaista osata hyödyntää perinteen ja uuden myönteinen jännite. Luku- ja kirjoitustaito ja digitalisaatio asetetaan helposti vastakkain, toinen toisensa poissulkevaksi.

Silloin toimimme tyhmästi. Luku- ja kirjoitustaito on kansalaisuuden ydintaito tulevaisuudessakin. Digitalisaatiosta ei pidä humaltua kuin entiset intiaanit saamastaan alkoholista. Sitä ei myöskään pidä tyrmätä kaiken pahan alkuna.

Jo viisivuotiailla lapsilla keskenään voi olla kielelle altistumisessa 30 miljoonan sanan ero.

Kodin lukemisen kulttuurilla on suurempi merkitys lapsen koulumenestykseen ja elämässä pärjäämiseen kuin vanhempien taloudellisella tai sosiaalisella taustalla. Hyvät ruuhkavuosianne elävät lasten vanhemmat! Koska haluatte lapsillenne hyvää, tehkää yhteisestä lukuhetkestä päivittäinen rutiini.

Lähikirjastosta löytyy laadukasta luettavaa monipuolisesti.

Laittakaa älypuhelimenne sivuun, ja luokaa yhteinen rauhallinen välittämisen hetki kirjan tarinan äärellä. Se on parasta mitä voitte lapsillenne antaa. Se on myös salainen ase tulevaisuuden informaatiosodassa. Lukutuokiot laittavat taitavatkin trollitehtaat polvilleen.

Pidetään Wernicke ja Broca virkeinä.

Kirjoittaja onOpetushallituksenpääjohtaja