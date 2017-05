Kunnallinen perhepäivähoito arvostettuun asemaan

Kunnan työntekijöillä on kiinteä kuukausipalkka, paitsi Rauman perhepäivähoitajilla. Heiltä on kuulemma varattu yksi paikka per lapsi, josta maksetaan tietty summa ja ryhmäkoko on neljä lasta joista saa ns. kuukausipalkan. Ja jos lapsiryhmästä jää joku pois kesken kauden, niin 4–6 kuukauden kuluttua palkka laskee yhden lapsen verran.

Miten voi olla mahdollista, että kunnallisella alalla on vielä tällainen kivikautinen palkkaus? Ei varmasti päiväkodissakaan hoitajan palkka laske ryhmän lapsiluvun laskiessa! Samoin ei perhepäivähoidon esimieskään varmasti menetä palkassaan, jos ryhmässä on vajausta. Olisi jo aika tasa-arvoinen ja ihmisarvoinen kohtelu kyseisellä alalla.

Päiväkodeissa on enemmän työntekijöitä per ryhmä ja tehtävät jaettu, ruokahuolto tulee ulkopuolelta.

Perhepäivähoitajat tekevät kotonaan kaiken itse. Valmistavat ruoat, hoitavat lapset, askartelevat, ulkoilevat, nukuttavat, saduttavat, leikittävät, ja kaiken lisäksi he tekevät vielä palkatonta työtä töiden jälkeen hankkimalla ruokatarvikkeet ja siivoavat kodin työajan jälkeen. Heillä on myös yksin valtava vastuu lapsiryhmästään.

Perhepäivähoitajat tekevät arvokasta työtä. Heille on taattava työrauha kunnon kuukausipalkan muodossa. Jos palkkaa alennetaan vaikka vain yhden lapsen pois jäämisen muodossa, työ ei ole kannattavaa hoitajalle itselleen.

Puhumattakaan ainainen ahdistus, stressi ja epävarmuus siitä onko vajaaseen ryhmään tulossa uusia lapsia syksyllä tai keväällä.

Voisiko joku ystävällinen kunnanvaltuutettu ottaa tehtäväkseen ajaa perhepäivähoitajille kunnon kiinteän kuukausipalkan, eikä tällaista muutaman kuukauden takuupalkkaa?

Kaupunki säästää aivan väärässä kohdassa, sillä raskaimpia ja pisimpiä työpäiviä tekevät perhepäivähoitajat, ei päiväkodin henkilökunta!

Ei ole ihme, jos ala on aliarvostettu. Perhepäivähoito on parasta mahdollista hoitoa aivan pienille lapsille.