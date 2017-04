Kuntavaalit eivät ole läpihuutojuttu

Vaalikeskustelua on moitittu laimeaksi. Kritiikkiin on aihetta, sillä alkavat kuntavaalit ovat historiallisen tärkeät. Lakien tarkasti säätelemä sosiaali- ja terveystyö siirtyy maakunnille ja yksityiselle sektorille, mutta paljon myös jää kunnille. Ei-subjektiivisten palvelujen osuus lisääntyy, ja valtuutettujen määrä vähenee. Valtuutettujen vastuu tavallaan kasvaa: entistä suurempi osa päätöksistä koskee ei-subjektiivisia palveluja, ja valtuutetut ja varavaltuutetut hoitavat jatkossa kaiken valiokuntatyön.

Uuden kunnan avainsanoja ovat asiantuntijoiden mukaan kehitys ja koulutus.

Tärkeitä ne ovatkin, mutta mitä teemme kehittyneellä, vauraalla kunnalla ja koulutetuilla kuntalaisilla, jos väki voi pahoin? Osa 90-luvun laman lapsista kasvoi pahoinvoiviksi aikuisiksi vailla paikkaa yhteiskunnassa.

Siksi on huolehdittava hyvinvointia tuottavista palveluista, kuten kulttuurista, liikunnasta ja vapaasta sivistystyöstä. Ne ovat mitä parhaimpia hoitokeinoja masennuksen luvatussa maassa.

Eurooppa on jo jonkinlaisessa taloudellisessa nousussa. Sopeutustarve eli tarve säästää on silti yhä suuri. Tulevan sivistysvaliokunnan rooli on haasteellinen. Koululaiset tarvitsevat terveelliset, ajanmukaiset koulut, kansalais- ja musiikkiopisto hyvät toimitilat.

Pääosin talkoopohjalla toimivat urheiluseurat tarvitsevat tilat, joissa voi sekä harrastaa rennosti että urheilla kansallisella huipulla. Kansasta 15 prosenttia on nollaliikkujia ja kestävyydeltään riittävässä kunnossa enää 11 prosenttia.

Korjausliikkeeseen tarvitaan asiantuntevia ja rohkeita päättäjiä.

Kulttuurin ja liikunnan pitäisi olla aivan kaikkien saavutettavissa. On huolehdittava myös mm. elinkeinoelämän edellytyksistä, kaavoitustyöstä, yhdyskuntakehityksestä ja ympäristöstä. Vaalit eivät ole läpihuutojuttu.

Kuntavaaliehdokas (sd.), Rauma