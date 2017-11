Väistämätöntä, luonnollista, tapahtuu vain kerran elämässä.

Toiset kuolevat nuorina, jopa lapsina. Sitten on niitä joilla on pitkä elämä elettynä ja he jo odottavat kuolemaa, kaikki on nähty sekä koettu.

Kuolema voi olla kaunis, mutta se voi olla traagistakin.

Useimpien meidän haaveena on kuolla omaan kotiinsa, vieläpä niin että nukkuessa lähtee.

Kuolema herättää meissä eloonjääneissä surun, kaipauksen, ikävän. Joissakin tapauksissa kuolema on toivottu vieras ja se tuo lohdun.

Miten kohdata ystävä joka on äskettäin menettänyt hänelle läheisen ihmisen?

Ole läsnä, älä sano mitään jollei sinulla ole sanoja.

Sureva kyllä löytää sanat.

Keskustelu on surutyössä ensiarvoisen tärkeetä.

Monille meille läheisensä jo hautaan saattaneet tietävät miten raskas päivä vainajan siunauspäivä on, rinnasta ottaa ja tunne, että sydän pakahtuu.

Suru ja siihen suhtautuminen on jokaiselle erilaista.

Ei ole yhtä oikeaa tapaa surra edesmennyttä omaistaan.

Surulla on myöskin puhdistava vaikutus, mieleen.

Pyhäinpäivä on kristillinen pyhimysten, marttyyrien ja vainajien muistopäivä.

Hautausmaat täyttyvät kynttilöistä ja kirkossa luetaan tänä vuonna poisnukkuneiden nimet.

Päivä tulee viettää hartaudella.