Kyllä senkin rikki saa

Kuva: Jere Gronberg

Veljelläni oli lapsena tapana hakata saamansa leikkiautot saman tien kappaleiksi. Syytä kysyttäessä hän kertoi halunneensa uteliaisuuttaan nähdä, mitä auton sisällä on.

Rikki voivat mennä paitsi fyysiset, myös näkymättömät, ihmisten yhteiseen tekemiseen liittyvät asiat.

Rikkinäiset perheet tai pahoinvoivat työyhteisöt eivät ole harvinaisuuksia. Fyysisen esineen rikkoutuessa sen rakenne murtuu. Ei-fyysisen asian rikkoutuessa luottamus murtuu.

Myös isompi yhteisö voi rikkoutua. Englanninkielessä tunnetaan termi failed tai collapsed state, romahtanut valtio. Silloin yhteisö ei enää omaa valtion auktoriteettia.

Turvafunktiot poliisista ravinnon turvaavaan minimisuojaan eivät toimi. Mikään taho ei nauti kansalaisten luottamusta. Käydään kaikkien selviytymistaistelua kaikkia vastaan.

Meistä suomalaisista tuollainen kuvaus kuulostaa kovin kaukaiselta. Luottamuksen saa kuitenkin nopeasti rikki ja sitä on hidasta korjata.

Me ihmiset aiheutamme helposti yhdessä asioita, joita kukaan yksittäinen ihminen ei olisi halunnut. Niin eläinlajit kuolevat sukupuuttoon. Niin ilmastomuutos etenee. Niin sodat syttyvät.

Tunnetko elossa olevan ihmisen, joka on kokenut sodan? En minäkään.

Viimeiset sodan käyneet sukupolvet vaipuvat vauhdilla unholaan. Meillä ei pian ole kokemuksellista tietoa, mitä on elää kriisissä olevassa yhteiskunnassa.

Natsi-Saksan kauhut aiheuttaneet ihmiset eivät tulleet ulkoavaruudesta, vaan olivat samanlaisia ihmisiä kuin sinä ja minä. Aatekin oli puhtauden aate, ajatuksena siivota epäpuhdas aines pois. Vaarattomasta uhosta kasvoi ihmisyyden irvikuva, mutta ihmisten synnyttämänä.

Aikamme on taas uhoa täynnä. Vihapuhetta, käpertymistä, erilaisuuden vastustamista, toiseuden torjumista. Rakennetaan muureja, fyysisiä ja henkisiä.

Pyöräytä karttapalloa, iske sormi sattumanvaraisesti, ja sieltä se löytyy. Uhataan, uhkaillaan, kostetaan, kiukutellaan. Päättäjät näyttävät mallia, kuinka taantua hiekkalaatikon tasolle. Esimerkin voima on vahva. Syntyy noidankehä.

Päättäjät odottavat, että pitää sanoa kovaa. Siitä äänestäjät pitävät. Ja äänestäjät matkivat, että kun päättäjätkin puhuvat suunsa puhtaaksi, kai mekin saamme niin tehdä. Mallioppiminen toimii.

Kuinka paljon voimme kapinoida ja luottaa, että seinät vielä kestävät? Missä kohtaa uho kääntyy kivuksi, jota emme haluakaan kohdata? Kai joku voi viheltää pelin poikki ajoissa?

Keskuudessamme elää ihmisiä, jotka tietävät, mitä on sota ja väkivalta, romahtanut yhteiskunta ilman luottamusta.

Pakolaisista harvoin ajatellaan, mitä opetettavaa heillä on meille, vaikka he kantavat arvokasta viestiä mukanaan. Se opetus on kirjoitettu heidän identiteettiinsä, se näkyy heidän kasvoiltaan ilman sanoja. Yhteiskuntarauha ei ole itsestäänselvyys, vaan hauras ja helposti rikkoutuva asia, jota ei kannata oman identiteettinsä etsinnän palossa rynkyttää liikaa. Se voi mennä rikki. Tämä ei ole peli.

Uskon, että veljenikin oli pahoillaan, kun rikki hakatun auton sisällä valo ei enää vilkkunut, moottori ei toiminut eikä autosta ollut iloa leikkeihin.

Myös yhteisön saa rikki, mutta sisältä löytyy ikäviä asioita: hätää, kärsimystä, kipua ja epäoikeudenmukaisuutta.

Miksi minä tavallinen kadun tallaaja kantaisin vastuuta tekemisistäni, kun mahtava Trump suoltaa mitä sattuu?

Siksi että maailmamme on yhteinen. Toisen kunnioittaminen ei ole kohteliaisuutta, se on elinehto.

Yhteiskuntarauha ei ole itsestäänselvyys, vaan hauras ja helposti rikkoutuva asia.

Kirjoittaja on opetushallituksen pääjohtaja.