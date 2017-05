Lähihoitajien koulutuksesta ei ole vara tinkiä

Ammatillista koulutusta uudistetaan, jotta työelämän tarpeisiin voitaisiin vastata ja samalla säästää satoja miljoonia. Suunnitellut säästöt vaarantavat niin koulutuksen laadun kuin ammattiosaamisenkin.

On valittava, kumpi on tärkeämpää: säästöt vai turvallisuus.

SORA-lainsäädännön tarkoitus on säilyttää sen piiriin kuuluvien tutkintojen ammattiosaaminen ja asiakasturvallisuus. Lähihoitaja on vastuussa asiakkaan turvallisuudesta ja terveydestä. SuPerin mukaan kaikkiin SORA-lainsäädännön piiriin kuuluviin tutkintoihin on otettava käyttöön pakolliset, eriyttävät soveltuvuuskokeet. Niillä saadaan kiinni riittävän ajoissa hakijat, jotka ovat alalle soveltumattomia ja mahdollisesti tuen tarpeessa olevia. Näin voidaan myös paremmin ennaltaehkäistä syrjäytymistä, mikä on palvelus sekä opiskelijalle että yhteiskunnalle.

Osaamisvaatimuksista tinkimistä ei tule sallia lainkaan SORA-tutkintojen ammatillisissa tutkinnon osissa. Opetuksen tasoa ei voida madaltaa heikoimpien mukaan vaan opettajien on voitava noudattaa tutkinnon perusteita. Virherekrytoinnit, työkyvyttömyys, hoitovirheet ja potilasvahingot aiheuttavat yhteiskunnalle jo nyt suuria kustannuksia. Tutkinnon perusteiden mukauttaminen ja osaamisvaatimuksista poikkeaminen kasvattaisivat näitä kustannuksia entisestään.

Hallitusohjelman mukaan työssäoppimista työpaikoilla halutaan lisätä. Se tarkoittaa, että työntekijöiden aikaa menee entistä enemmän ohjaamiseen. Työntekijät ovat myös koko ajan vastuussa hyvän ja turvallisen potilashoidon toteuttamisesta, vaikka opiskelija tekisikin työn. SuPer vaatii, että työssäoppimisjaksoista maksetaan kaikille niille työpaikoille, joilla on SORA-lainsäädännön piiriin kuuluvien tutkintojen suorittajia. Näin saadaan riittävästi resursseja ohjaamiseen. Työpaikkaohjaajana on aina oltava alansa ammatti-ihminen, koulutettu hoitaja.

Nuoret opiskelijat ja tutkintoa vailla olevat aikuisetkin tarvitsevat opetusta ja ohjausta, sillä heillä ei ole aikaisempaa ammattiin liittyvää osaamista. Opiskelijan on saatava olla opiskelija koko työssäoppimisjakson. Heitä ei saa laskea työpaikan mitoitukseen. Opiskelijalla on myös oltava riittävät perustiedot ja -taidot hallussaan ennen työpaikalla tapahtuvaa oppimista, sillä oppiminen tapahtuu oikeiden, haavoittuvaisessa asemassa olevien asiakkaiden parissa.

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistamista perustellaan sillä, että työelämän osaamistarpeet muuttuvat yhä nopeammin. SuPer haluaa korostaa, että työelämä on muuttumassa ennen kaikkea vaativammaksi. Laadukkaan koulutuksen ja ammattitaidon turvaaminen tulevat halvemmaksi kuin ammattitaidosta tinkiminen.

Silja Paavola

puheenjohtaja, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer