Laivue 2020 olisi RMC:lle pitkä projekti

Puolustusministeriö tuuppasi ulos Laivue 2020 -julkaisun. Laivue 2020 on merivoimien strateginen hanke, jolla korvataan vanhentuvat alukset vuoteen 2025 mennessä.

Julkistus ajoitettiin yhteen hallituksen puolustusselonteon kanssa. Neljän sotalaivan hankinta on iso päätös, sillä niiden yhteishinta nousee arviolta 1,2 miljardiin euroon.

Julkaisu, joka on luettavissa ministeriön nettisivuilla, ei sisällä suuria uutisia. Korvettihankkeesta on kirjoitettu moneen otteeseen tässäkin lehdessä.

Laivue 2020 on Suomen maanpuolustukselle elintärkeä projekti.

Uusia sotalaivoja tarvitaan, sillä jo poistuneen miinalaiva Pohjanmaan lisäksi vuosina 2022–2025 elinkaarensa päähän tulevat neljä Rauma-luokan ohjusvenettä ja kaksi Hämeenmaa-luokan miinalaivaa.

Mainitut seitsemän alusta korvataan neljällä korvetilla, jotka on tarkoitus rakentaa vuosina 2019–2024. Rauma Marine Constructionsilla on aiesopimus laivojen rakentamisesta.

Tilaaja selvittää parhaillaan, onko RMC:llä valmiudet vastata vaativasta projektista. Tämä on ymmärrettävää, sillä RMC on yhtiönä nuori, vaikka sen ydintiimissä ja hallituksessa on paljonkin kokemusta laivanrakennuksesta.

RMC:n osuus miljardihankkeesta lienee 500 miljoonan euron paikkeilla, sillä raumalaisyhtiö vastaa laivojen rakentamisesta. Asehankinnoissa RMC ei ole mukana. Aseistus ostetaan ulkomailta.

RMC rekrytoi 10–15 motivoitunutta nuoremman polven osaajaa kasvamaan korvettiprojektiin, kertoi RMC:n toimitusjohtaja Heikki Pöntynen (LS 8.2.). Tarkoitus on ehtiä kouluttamaan ”nuorisoklusteri” niin, että huoltovarmuusosaaminen turvataan Raumalla.

Huoltovarmuus on aivan keskeinen osa kokonaisuutta. Projekti ei suinkaan pääty siihen, kun neljäs laiva aikanaan lähtee Rauman telakalta. Sotalaivoja pitää huoltaa ja myöhemmin, noin 15 vuoden käytön jälkeen, tarvittaneen peruskorjausta, jossa asejärjestelmiä uusitaan.