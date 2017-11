Lämmin löyly lääkitsee

Jos sauna, viina ja terva eivät auta, on tauti silloin varmasti kuolemaksi. Tämä vanha kansanviisaus elää meissä suomalaisissa vieläkin tiukasti. Saunassa ratkotaan edelleen monia fyysisiä kuin psyykkisiäkin vaivoja ja ongelmia.

Suomalainen sauna on hyvässä nosteessa, sillä uusia yleisiä saunoja on avattu useita ja nuorisokin on löytänyt saunasta harrastuksen.

Saunomista ja saunakulttuuria on tutkittu Suomessa paljon. Pelkästään saunan terveysvaikutuksista on tehty toistakymmentä väitöskirjaa.

Ensimmäinen Saunaa koskeva tieteellinen tutkimus on vuodelta 1765. Tuolloin tukholmalainen lääkäri Anton R. Martin kävi tutkimassa Viipurin läänin raja-alueella olevia saunoja.

Saunoessa merkittävimmät muutokset elimistössä tapahtuvat verenkierrossa. Verenkierto vilkastuu, ja onpa korkean verenpaineenkin todettu laskevan lauteilla istuessa, ainakin hetkellisesti. Erään tutkimuksen mukaan ahkera saunominen pidentää ikää ja ehkäisee sydän- ja verisuonikuolemia. Esimerkiksi miehillä, jotka saunoivat 4–7 kertaa viikossa, äkillisen sydänkuoleman riski oli 63 prosenttia pienempi verrattuna kerran viikossa saunoviin.

Vaikka saunomisen terveysvaikutuksia onkin tutkittu paljon, ei lämpöhoidon vaikutusten mekanismeista ole vielä paljon tietoa. Kivun lievityksessä saunan tiedetään olevan kuitenkin melko tehokas. Lämpö vapauttaa mielihyvähormoneita, mikä puolestaan lievittää kipuja. Harva tietää sitäkään, että korkealle lämpötilalle altistuminen luo keinotekoisen kuumetilan, joka stimuloi kehon luonnollista paranemisprosessia.

Kuinka usein tulisi saunoa, jotta terveyshyödyt tulisivat esiin? Sitä ei valitettavasti tiedetä. Usein hyödyt näkyvät parhaiten silloin, kun saunominen on säännöllistä ja tapahtuu useamman kerran viikossa.

Sitäkään ei vielä tiedetä, miten kuumaksi sauna tulisi lämmittää, onko löyly pahaksi tai kuinka pitkään lauteilla pitää viihtyä. Nämä arvoitukset ratkeavat varmasti tulevissa saunatutkimuksissa, joita voimme jäädä innolla odottamaan.