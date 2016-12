Lapissa asuu vielä jokunen ihminen

Rakas Joulupukki, olemme täällä Lapin PerusNaisissa koettaneet olla kiltteinä, vaikka ei se ole helppoa ollut, ajat ovat kovat.

Aluksi haluamme sanoa, että olemme erityisen iloisia uutisista, joiden mukaan Suomessa on nyt 10 000 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Lapissakin työpaikkoja on noin 500 enemmän. Hallituspolitiikka on ilmeisesti alkanut purra.

Vielä ei kannata paukutella henk­seleitä, paljon on vielä tekemättä. Lappia koettelee monta vitsausta, joita etelän tai Brysselin kulmilta ei näe. Ankara työttömyys, pitkät välimatkat, heikentyvät palvelut.

Meillä asuu vielä jokunen ihminen, joka ei halua muuttaa pääkaupunkiseudulle, edes pakolla. Ihminen pysyy kotiseudullaan, jos siellä on riittävät palvelut, hyvät tiet, koulutuspaikkoja ja työtä. Lapissa työttömiä on paikoin yli 20 prosenttia ja se on valtakunnallisestikin kova juttu. Siihen pitää saada muutos.

Meillä on siis muutama toive, arvoisa Joulupukki. Toivomme, että Barentsin alueen suunnitellut 200 miljardin investoinnit toteutuvat lähivuosina ja poikivat Lappiin työtä ja toimeentuloa. Ja että hallitus ottaa tosissaan tämän ’Pohjoisen ulottuvuuden.’

Meiltä Helsinkiin on yhtä pitkästi kuin Helsingistä tänne, vaikka sitä ei moni uskoisi. Jos koko maakunta kyykkää, meidän on muutettava etelään, ja joku joutuu rakentamaan uudet koulut, terveyskeskukset, työt ja asunnot meitä varten. Eipä ole ilmaista sekään.

Kaivoksia, metsiä ja matkailukohteita ei kylläkään voi siirtää Lapista minnekään ja työpaikat syntyvät niiden äärelle. Niistä aikanaan tuleva tuotto koituu koko Suomen hyväksi.

Suorat lennot Lapista Eurooppaan ovat suosittuja ja liikenne on vilkasta, uutisissa kerrotaan. Matkailu on maailmanlaajuisestikin kasvava ala ja Lappiin siitä on kaavailtu noin 1,4 miljardin investointeja. Venäläisiä, kiinalaisia tai englantilaisia matkailijoita kiehtoo hiljaisuus, puhtaus ja luonto. Niitä täällä riittää.

Lapin asukkaat ovat jo tottuneet siihen, että monia erikoislääkäripalveluja pitää hakea kaukaa. Ei se silti mukavalta tunnu, jos esimerkiksi silmälääkärin takia pitää ottaa kolme päivää töistä vapaaksi. Siksi toivommekin, että Lapin erityiset olosuhteet ja pitkät etäisyydet otetaan huomioon, kun sote mullistuu.

Ja sinulle Joulupukki, toivotamme hyvää matkaa Korvatunturilta maailman lasten luokse. Toivottavasti teiden huono kunto täällä Lapissa ei viivästytä matkaasi.

Sinikka Jylhä

Lapin PerusNaiset