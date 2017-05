Leikkauksista tuli jäävettä niskaan

Toiveet raumalaisen leikkaustoiminnan säilyttämisestä saivat kylmää vettä niskaan sosiaali- ja terveysministeriön suunnalta (LS 11.5.). Ministeriön edustaja totesi, että leikkaustoiminta voi jatkua vain, jos kaupungissa on laajan päivystystoiminnan valmiudet. Sillä ei olisi merkitystä, onko kyse julkisesta tai yksityisestä toiminnasta.

Raumalla on pitkään elätelty toiveita, joiden mukaan aluesairaalassa leikkaukset voisivat jatkua esimerkiksi yhteistyössä yksityisen firman kanssa.

Haku on ollut päällä, jotta aluesairaalan tarjonta saataisiin säilytettyä nykyisellä tasolla. Se merkitsisi noin 300 vuosittaisen tekonivelleikkauksen jatkumista kuten ennenkin.

Sote-uudistus ja siihen liittyvä sairaaloiden työnjakomalli ei tätä kuitenkaan salli.

Lausuntokierroksella on nyt asetusluonnos, joka jättää Suomeen 12 sairaalaa, joissa on ympärivuorokautinen erikoisalapäivystys – ja siten myös leikkauksia.

Vain tällaisissa sairaaloissa saisi suorittaa tekonivelleikkauksia, ja niitäkin vähintään 600 vuodessa.

Näiden tietojen valossa näyttää siltä, että Rauma joutuu tinkimään tavoitteistaan.

Aluesairaalassa olisi haluttu tarjota paikallisille ja lähialueen asukkaille edelleen mahdollisuus saada leikkaushoitoa.

Näillä näkymin suunta on kuitenkin viemässä Poriin ja Satakunnan keskussairaalaan, joka on jatkossa yksi edellä mainituista 12 laajan päivystyksen sairaalasta.

Jos näin käy, on suunta päinvastainen kuin vain muutamia vuosia sitten. Rauma sai vuoden 2012 alusta lähtien oman kaupunginsairaalansa, kun niin sanottu Medi-Rauma-malli tuli todeksi. Sitä edelsivät pitkähköt ja tiukat neuvottelut Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa.

Edelleen Raumalla on tavoiteltavaa maakunnallisista neuvottelupöydistä. Aluesairaalalle on turvattava edes kuntoutussairaalan status, jos leikkauksista joudutaan valtiovallan vuoksi luopumaan.

