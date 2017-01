Liikemies Trumpin talousajattelusta

Kirjoittajan mukaan Donald Trumpin tulisi olla huolissaan vaihtotaseen vajeesta. Se on USA:n suurin talousmurhe. Kuva: Nicholas Kamm

Liikemies Donald Trump on sitten valittu USA:n uudeksi presidentiksi. Trumpin ajatukset taloudenhoidosta saavat useimmat talousasiantuntijat melkeinpä kavahtamaan kauhusta.

Kaivoin esiin USA:n taloudellisia tunnuslukuja on vuodesta 1990 lukien. Voidaan sanoa, että USA:n talous on ollut kuralla jo pitkään samalla kun maa on vuosikymmenten ajan saanut vapaamatkustajana nauttia globaalitalouden eduista.

Bill Clintonin ollessa presidenttinä 1990-luvulla USA:n talous kasvoi kohtuullisesti. Valtionvelka kasvoi, mutta sen suhteellinen osuus kansantuotteesta kuitenkin pieneni jonkun verran. Lukujen valossa demokraattipresidentin aikana maan taloutta hoidettiin siis melko hyvin.

2000-luvun alussa USA:n talous alkoi sakata samaan aikaan kun George W. Bush astui presidentin virkaan. USA:n keskuspankki Fed päätti aloittaa voimakkaan elvyttämisen lisäämällä rahan tarjontaa markkinoilla massiivisella tavalla. Bushin aikana talous kasvoikin sitten reippaasti. Huonot uutiset taas olivat siinä, että 4000 miljardin liikevaihdon kasvu oli tarvinnut tuekseen 6000 miljardin dollarin velkaelvytyksen.

Ei voi välttyä ajatukselta että USA:n keskuspankin voimakas rahapoliittinen elvytys ei viime kädessä tuottanut todellista kasvua, vaan ”teolliset” investoinnit kohdentuivat erilaisten rahoitusinstrumenttien kehittämiseen ja niiden tuotteistamiseen osakemarkkinoilla. Osittain tästä aiheutunut kupla puhkesi vuonna 2008 ja tuli esiin mm. subprime-luottojen aiheuttamana talous- ja pankkikriisinä.

Todellista käännettä parempaan ei ole nähtävissä, vaan Barack Obaman presidenttikaudella valtion velka on jatkanut tasaisesti nousuaan. Velkaa on jo reippaasti yli 19 000 miljardia dolalria. Samalla USA:n ”liikevaihto” eli bkt on vain hieman yli 17 000 miljardia dollaria. Näin velkaisella maalla ei olisi mitään asiaa Euroopan rahaunioniin, koska rahaliittoon hyväksytään – ainakin periaatteessa - vain sellainen maa, jolla valtonvelkaa on alle 60 prosenttia kansantuotteesta.

Miten ja miksi USA on siis tullut tällaiseen tilanteeseen?

Yksi syy on yli muiden. Vuodesta 1990 lähtien USA:n kauppatase on ollut alijäämäinen eli tuonnin määrä on ollut selvästi vientiä suurempaa. Kumulatiivinen kauppataseen alijäämä eli tuontivelan määrä on hurjat 11 600 miljardia dollaria.

Trumpin ongelma ei siis ole siinä, että työpaikat katoavat muualle tai luvattomasti maahan tulleet siirtolaiset vievät tyött, vaan se, ettei amerikkalainen kansantalous kykene synnyttämään tuotteita ja palveluita, joita ihmiset maailmalla haluavat ostaa.

Voidaan sanoa, että USA on joka vuosi elänyt kuin hullumies Huittisissa: syönyt enemmän kuin tienannut.

Talouden näkökulmasta Trump voisikin tämän johdosta keskittyä muurien rakentamisen sijasta siihen, että kansantalous saataisiin balanssiin eli viennin ja tuonnin suhde saataisiin tasapainotettua. Tämä tarkoittaisi merkittäviä investointeja teollisuustuotantoon ja todellista pyrkimystä sellaisen infrastruktuurin luomiseen, joka vähentäisi energiariippuvuutta muista maista (tuontienergiahan on ollut perinteisesti suurin yksittäinen kauppataseen alijäämän synnyttäjä USA:n kansantaloudessa).

Aina ns. Bretton Woods -sopimuksesta lähtien USA on hyötynyt ratkaisevalla tavalla siitä, että dollaria on käytetty kauppavaluuttana maailmalla. Tämä on antanut maalle mahdollisuuden ylläpitää alijäämäistä kauppatasetta vuosikymmenien aikana ja velan kuittaamiseksi USA on hoitanut käytännössä ns. setelirahoituksella – siis muiden kauppakumppanien kustannuksella ja muiden maiden harmiksi.

Onkin mahdollista että Kaukoidän taloudelliset mahtivaltiot eivät enää kauan viitsi katsella tällaista globaalitalouden vapaamatkustajaa. BRICS-maat eli Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka muodostavat jo nyt merkittävän taloudellisen vastavoiman. Maissa on yhteensä yli 3,1 miljardia asukasta – kymmenen kertaa enemmän kuin USA:ssa – ja niiden yhteenlaskettu bkt on monta kertaa suurempi kuin Yhdysvaltojen kansantuote.

Tästä asiasta Trumpin ehkä kannattaisi olla huolissaan…

USA on joka vuosi elänyt kuin hullumies Huittisissa: syönyt enemmän kuin tienannut.

Rauma