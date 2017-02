Liikenteen kehittäminen vaatii uudenlaista ajattelua

Anne Bernerin raju avaus pelästytti ja antoi puheenaihetta.

Pääministeri kiitti hyvästä ja rohkeasta kyseenalaistamisesta. Mielestäni pääministeri oli toisaalta oikeassa, mutta toisaalta ei.

Tiet huonossakunnossa

Luovuus edellyttää ennakkoluulottomuutta. Ongelmaan on tutustuttava esittämällä monipuolisia kysymyksiä ja etsimällä niihin vastauksia ennen julkistettavaa ratkaisuehdotusta.

Nyt ongelmat olivat todennäköisesti teiden huono kunto ja rahan puute.

Ainakin julkisuudessa esitetään ongelmaa sanoin: ”Valtion varat eivät riitä tieverkon kunnossapitoon”.

Bernerin esittämä kysymys ehkä kuului: Miten lisää rahaa tiestön hoitoon? Liikenneministerin mielestä ongelma ratkeaa rahalla, ja sitä saadaan verottamalla.

Verotetaan niin, että vaalikarja on ymmällään.

Tällainen ratkaisuehdotus on liian suoraviivainen. Hallitustyöskentelyn ammattilaiselta se oli hyvin harkitsematon.

Taustalla lienee ajatus: Se tyrmätään, mutta voimme antaa puolet periksi ja lopputulema on siltikin sama – lisää veroja.

Ongelmaanratkaisuehdotus

Olen arvostellut toisen toimintaa. Minun on siis esitettävä oma vaihtoehtoinen mallini, miten kyseistä ongelmaa olisi lähestyttävä.

Ongelma oli kaksiosainen; teiden kunto heikkenee ja rahat loppuvat.

Oma kysymykseni olisi ensimmäiseen osaan: Miksi teiden kunto heikkenee?

Vastauksia löytyy tietysti monia: paljon liikennettä, runsaasti kuljetettavaa, kovat ilmastolliset olosuhteet, heikkolaatuinen suunnittelu ja tienrakennus, huolimaton tietöiden vastaanottotarkastus, kuljetusten keskittyminen maanteille…

Lisää miksi-kysymyksiä

Näihin vastauksiin voi mennä sisään uusilla miksi-kysymyksillä.

Miksi maanteillä on paljon liikennettä? Miksi on paljon kuljetettavaa? Miksi kovat ilmastolliset olosuhteet heikentävät teiden kuntoa? Miksi teiden suunnittelu ja tierakennus on heikkotasoista? Miksi töiden vastaanottotarkastukset hoidetaan huolimattomasti? Miksi kuljetukset keskittyvät maanteille?

Suomen pieniä resursseja ei kannata tuhlata siihen, että suuri joukko ihmisiä siirtelee tavaroita ja ihmisiä paikasta A paikaan B.

Näille etsitään taas vastauksia ja niille vastauksille esitetään taas miksi-kysymykset.

Näin edeten päästään vähitellen niihin perustekijöihin, jotka aiheuttavat teiden kunnon heikkenemistä.

Kun näihin ”perustekijöihin” etsitään parannusta, päästään asioiden tilaa parantamaan monialaisesti, pienin askelin.

Samanlainen miksi-puu voidaan tehdä myös ongelman toisesta osasta. Eli miksi rahat loppuvat? Vastausesimerkkejä voisivat olla: Nykyiset liikenteeltä kerätyt verot ohjataan suurelta osin muualle, kerätään liian vähän, kunnostustyöt ylihinnoitettuja jne…

Paljon olisikorjattavaa

Testasimme menetelmää.

Löysimme korjattavia asioita, jotka ovat paljolti seurausta poliittisista päätöksistä ja kehityssuuntien valinnoista niin valtion, kuntien kuin yritystenkin osalta.

Liikenteen lisääntymiseen vaikuttavia päätöksiä ovat olleet mm: varastovarausoikeuden poisto, JOT-tuotanto (kuljetuskerrat kasvaneet), nettikauppa, kaavoitukselliset virheet, keskittämiset (sote, suuret marketit/lähikauppa, koulut), keskittyminen ydinosaamiseen (alihankintakuljetusten lisääntyminen), aluekehityspolitiikan muutokset (työssäkäyntimatkat), kasvukeskuspolitiikka, liikenteen kehittämisen fokusointi liikaa maanteihin (Suomessa on maanteitä n. 450 000 km ja rautateitä vain alle 6 000 km), omavaraisuuden väheneminen (tavarat ulkomailta rannikolle ja kuljetus maanteitse sisämaahan).

Rahaunioniin liityttäessä heikennettiin oleellisesti valuuttateknisiä keinoja ylläpitää kilpailukykyä ja siten suomalaista teollisuutta ja osaamista eli omavaraisuutta.

Resursseja ei kannata tuhlata

Suomen pieniä resursseja ei kannata tuhlata siihen, että suuri joukko ihmisiä siirtelee tavaroita ja ihmisiä paikasta A paikaan B.

Viisaampaa olisi kohdistaa resurssien käyttö alku- tai jalostavaan tuotantoon, joissa samalla työmäärällä tuotteiden jalostusasteet nousevat merkittävästi enemmän.