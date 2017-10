Limuviinoista vain yhdellä merkitystä

Alkoholilain uudistusta on vatvottu eduskunnassa jo pitkään. Yksi kuumimmista kysymyksistä on se, voiko ruokakaupoissa myytävien juomien alkoholipitoisuuden ylärajaa nostaa.

Nykyisellään raja kulkee 4,7 prosentissa. Parhaiten eron hahmottaa oluen kautta: kolmosta saa myydä maitokaupassa, nelosta vain valtion monopoliliikkeessä.

Hallitus esittää 5,5:tä prosenttia. Hallituksen esitys voi kuitenkin kaatua eduskunnassa, sillä alkoholi on yksi harvoista ”omantunnon kysymyksistä”. Sellaisissa puolueet eivät edellytä äänestämistä yhtenäisenä rintamana.

Todennäköisesti marraskuulle ajoittuvasta äänestyksestä odotetaankin täpärää, sillä kaikissa puolueissa on noston kannattajia ja sen vastustajia.

Kun eduskunta kävi lakiesitystä läpi syyskuussa, äänessä olivat eniten prosenttirajan nostoa vastustavat. Kritiikkiä kuultiin eri puolueiden riveistä.

Esimerkiksi viime vaalikaudella peruspalveluministerinä toimineen Susanna Huovisen (sd.) mielestä häviäjä on kansanterveys. Lisäksi alkoholihaitat maksavat yhteiskunnalle ”miljarditolkulla”, eikä inhimillisille vaikutuksille voi edes hintaa määrittää, sanoi Huovinen.

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) harmitteli tavallisten kuluttajien jääneen liian vähälle huomiolle alkoholikeskustelussa. Lukon entisen maalivahdin mukaan valikoimat paranevat ja hinnat halpenevat, mikäli hallituksen esitys hyväksytään.

Limuviinat nousevat tämän tästä otsikoihin, kun alkoholilain käsittelystä uutisoidaan. Niiden tuloa marketteihin pidetään erityisen vaarallisena, koska limuviinojen ajatelleen maistuvan nuorille.

Se on harhaluulo. Limuviinoja on ollut marketeissa vuosikaudet, mutta niiden myynti on jäänyt marginaaliseksi. Niin nuorille kuin vanhoillekin.

Limuviinoista merkitystä on vain yhdellä, lonkerolla. Original Long Drink on vuodesta toiseen Alkon ylivoimaisesti myydyin tuote.

Oikean lonkeron tulo marketteihin iskisi ison loven Alkon myyntiin, sillä ruokakaupat myisivät sitä halvemmalla. Alko menettäisi paljon myös A-oluen myyntiä.