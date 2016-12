Luopumisessa on kyse vastuunkannosta ja arvoista

Periaatteen mies Rainer Lehti (oik) tapasi puolueensa SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen Rauman Kauppatorilla. Kuva: Marva Media arkisto

Neljän vuoden kauteni Rauman kaupunginhallituksen puheenjohtajana päättyy. Tehtävä on ollut mielenkiintoinen ja avartava. Voisin sanoa jopa oppineeni paljon uutta, vaikka olenkin ollut mukana politiikassa jo 80-luvulta lähtien.

Politiikka on yhteispeliä, ja asioiden tai saavutettujen tulosten sijaan sitä miettii näin jälkikäteen enemmänkin kaikkia niitä ihmisiä, joiden kanssa tätä työtä on saanut tehdä. Olen kiitollinen saamastani luottamuksesta, jota ilman en olisi voinut toimia kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Vahvan talouden takia Raumalla on ollut mahdollisuuksia kehittää asioita enemmän kuin monissa muissa kunnissa, vaikka nelivuotiskauteen on mahtunut myös Rauman äkillinen rakennemuutos. Monet hankkeet vievät aikaa ja esimerkiksi Lakarin teollisuusalueen sekä telakan Seaside Industry Parkin kehittäminen on aloitettu jo ennen tätä valtuustokautta.

Myönteisestä kehityksestä huolimatta ei saa unohtaa asioiden kriittistä tarkastelua. Olen pyrkinyt kehittämään Rauman johtamiskulttuuria siten, että toiminnassa korostuu avoimuus ja palautteen antaminen. Olen havainnut, että kaikki eivät ole vielä valmiita tähän muutokseen. Toimintatapani on saanut osakseen myös arvostelua.

Olen myös ilmaissut huoleni siitä, että Rauman kaupunki on investoinut yli 20 miljoonaa euroa telakan alueelle. Nyt suunniteltu telakan edustan syventäminen vaatii ainakin 8 miljoonaa euroa lisää. Hankkeen tarpeellisuus tulee harkita hyvin tarkkaan, koska Raumalla on rakennettu laivoja menestyksekkäästi vuosikymmeniä.

Kun kädet ovat syvällä veronmaksajien taskuissa, jokainen investointi tulee punnita tarkoin. Raumalla vaarana on eräänlainen vauhtisokeus ja kokonaisnäkemyksen puute. Yksittäisen teollisuudenalan investointeja ei voida tehdä esimerkiksi pk-yritysten kustannuksella tai kuntalaisten peruspalveluja heikentämällä.

Demokratiavaje valitettavasti näkyy myös Raumalla. Kuntaomisteisten yhtiöiden päätöksenteko ei ole läpinäkyvää, minkä vuoksi kuntalaisten on hankala seurata esimerkiksi telakka-alueen kehittämistä. Jos päättäjiä vielä harhaanjohdetaan tai valmistelevat virkamiehet antavat puutteellisia tietoja, demokratiavaje on todellinen.

Olen pyrkinyt vaikuttamaan tärkeiksi kokemiini asioihin, vaikka se on edellyttänyt muutosesitystä ja vähemmistöön jäämistä konsensuksen kustannuksella. Olen esimerkiksi ollut tinkimätön sen suhteen, että virkavalinnoissa valitaan se hakija, joka on soveltuvuustutkimusten ja konsultin arvion mukaan paras.

Perusteettomasti maksettuja ansionmenetyskorvauksia koskevassa asiassa olen puolustanut lakia ja oikeudenmukaisuutta. Suosimisen ja rakenteellisen korruption merkityksen sekä rajan joutuu jokainen päättäjä itse itselleen määrittelemään

Viime kädessä ratkaisussani luopua kaupunginhallituksen puheenjohtajuudesta on kyse vastuunkannosta ja arvoista. En voi tinkiä niistä periaatteista, joiden varassa poliitikkona ja yksityiselämässäni muutoinkin pyrin toimimaan.

Moneen avoimeksi jääneeseen asiaan on vielä odotettavissa tuomioistuimen ratkaisu. Se on tarpeen, koska Raumalla laintulkinnasta on yhtäkkiä tullut vain mielipidekysymys, kun johtoa ei enää haeta lakikirjasta. Juridiikasta tuli jokamiehen politiikkaa.

Toivon, että irtiottoni paikallispolitiikasta herättää ihmisiä ajattelemaan ja kyseenalaistamaan vallitsevia totuuksia. Mielestäni Rauman kunnallispolitiikassa ei tehdä mitään sellaisia asioita tai päätöksiä, joita ei voitaisi hoitaa avoimesti ja rehdisti. Raumalla on kaikki valmiudet hyvään hallintoon, jos vain niin halutaan.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia yhteystyökumppaneitani ja työtovereitani niin kaupunginhallituksessa kuin valtuustossa sekä kaupungin virkamiehiä. Toivotan onnellista uutta vuotta 2017 ja menestystä Raumalle sekä 100-vuotiaalle Suomelle!

Runoilija Arja Tiaisen viisauteen vuodelta -79 yhtyen:

”Ja valta juhlii, vallan juomat on kalliimpia kuin

meidän, ilmaisia tietysti, me maksetaan se kaikki,

kansa on rikasta ja anteliasta ja maksaa

vallan viulut ja viinit.”

Rainer Lehti

Väistyvä Rauman kaupunginhallituksen puheenjohtaja