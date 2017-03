Luottamus ja rehellisyys – demokratian perusta

Kuntavaalikampanjan myötä olen jutellut kaupungilla lukuisten minulle tuntemattomien raumalaisten kanssa.

On ollut antoisaa kuulla isoista ja pienistä kaupunkilaisia hiertävistä asioista, joita toivottavasti pääsen vaalien jälkeen korjaamaan. Toki moni on ollut varsin tyytyväinen Raumaan asuinpaikkana.

Merkittävällä osalla yksi huoli on ylitse muiden. He ovat vakuuttuneita siitä, ettei kaupunginvaltuusto tuo heille mitään hyvää, vaan on täynnä omaa etuaan ajavia tai virkamiehille kumartavia pyrkyreitä. Vaikka itse haluan uskoa jokaisen pyrkivän hyvään, niin jotain vikaa poliitikoissa täytyy olla, jos noin joka neljäs on heihin ja äänestämiseen yleensä kyllästynyt.

Poliitikot, muistakaa vastuunne!

Eri mielipiteitä on hyvä olla, mutta ne pitäisi pystyä perustelemaan jokaiselle kaupunki-laiselle rehellisesti silmiin katsoen. Vetoan niin vanhoihin kuin tuleviin valtuutettuihin, että jokainen tekisi kaikkensa politiikasta syrjäytymässä olevien eteen.

Yhteiskuntamme perustuu siihen, että jokaisesta pidetään huolta ja pyritään yhteiseen hyvään. Demokratia toimii vain niin kauan, kun suurin osa kokee sen arvokkaaksi ja luottaa valittuihin edustajiin.

Äänestäjät, älkää olko kyynisiä! Tietenkin sitä pettyy, jos äänestää lupaavaa ehdokasta valtuustoon, eikä hänestä kuulukaan vaalien jälkeen mitään tai mielipiteet ovat lupauksista muuttuneet. Jokainen vaali on kuitenkin uusi mahdollisuus löytää tuore, entisiä parempi ehdokas. Äänestä ja ole myöhemmin yhteydessä ehdokkaaseesi, varsinkin jos hänet valittiin.

Olen luvannut, että minulle saa aina soittaa tai tulla kaupungilla juttelemaan. Pahinta valtuutettuna olisi, että en kuulisi toiveitanne – mitä ihmettä silloin yrittäisin tehdä kaikki neljä vuotta?

Vastuullinen valtuutettu ei voi ajaa vain oman äänestäjäryhmänsä etua, vaan hänen on pyrittävä ottamaan kaikki huomioon. 9. huhtikuuta on hetki, jolloin luottamusta tähänkin kykyyn mitataan äänestyskopeis-sa.

Älä jätä tilaisuutta käyttämättä, vaan valitse hyvä tai edes vähiten huono ehdokas. Mielipiteistäsi riippumatta: muista äänes-tää!

Kuntavaaliehdokas (kok.), Rauma