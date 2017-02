Luukkaisen väite on käsittämätön

Jukon puheenjohtaja Olli Luukkaisen väite kaupungin työntekijöiden pakottamisesta talkoovapaisiin on käsittämätön.

Olen saanut seurata kaupungin taloustilannetta reaaliaikaisesti johtajien ja päättäjien kanssa, sillä istun kaupungin johtoryhmässä ja keskusviraston johtoryhmässä sekä toiminnan ja organisaation kehittämistoimikunnassa.

Sen tietämyksen takia olin itse vahvasti talkoovapaaratkaisun takana. Jo se, että talkoovapaita pidettiin 3000 päivää tavoiteltua enemmän, kertoo henkilöstön vahvasta sitoutumisesta asiaan.

Lähtökohtana oli, että koko henkilöstö pitäisi lomauttaa talouden tasapainottamiseksi. Omana pelkonani olivat myös irtisanomiset. Neuvotteluissa esille nousi kuitenkin mahdollisuus käyttää vapaaehtoisia talkoovapaita.

Jokainen sai valita näistä toimenpiteistä ja yli 90 prosenttia valitsi talkoovapaat, joita oli mahdollisuus ripotella pitkin vuotta oman taloustilanteen mukaan. Itsekin halusin näyttää esimerkkiä olemalla talkoovapaalla, vaikka minulla pääluottamusmiehenä olisi ollut mahdollisuus laistaa osallistuminen.

Kaupungin näinkin hyvä tulos tietysti yllätti. Taloustilannetta tiiviisti seuranneena tiedän kuitenkin, ettei yksi positiivinen tulos vielä tasapainota taloutta, koska taustalla on monta alijäämäistä tilinpäätöstä.

Tiedän senkin, että kaupunki on tänä vuonna joutunut ottamaan lainaa melkein 15 miljoonaa euroa. Se on Rauman tapaiselle vakaan talouden kaupungille poikkeuksellista.

Voin rehellisesti sanoa, että kaupunki tekee hyvää työnantajapolitiikkaa. Asioista on pystytty aina sopimaan ja yhteistyöstä on pitkät perinteetkin. Talkoovapaat ovat totta kai olleet raskaita henkilöstölle, mutta työpaikat on pystytty turvaamaan, samoin palvelut.

Henkilöstöä on rasittanut myös se, että eläköityneiden tilalle ei ole otettu uusia työntekijöitä. Kaupungin talouden tasapaino suunniteltiin saavutettavan vuoden 2018 lopussa.

Viime vuoden hyvä tulos vauhdittaa tavoitteeseen pääsyä ja organisaatiouudistus tulee toivottavasti helpottamaan henkilöstönkin jaksamista ja turvaamaan hyvät palvelut raumalaisille.

Pääluottamusmies,

Rauman JHL