Masennus vie nuoria eläkkeelle

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä pysyi laskusuunnassa pitkään, mutta viime vuosina ei toivottua edistystä ole enää tapahtunut.

Suurin työkyvyttömyyttä aiheuttava mielenterveyden häiriö on masennus. Masennusperäiselle eläkkeelle jäi viime vuonna 2900 suomalaista. Heistä liki 700 on nuoria.

Luvut ovat puhuttelevia. Masennuksen takia eläkkeelle siirtyi kahdeksan suomalaista päivässä.

Inhimillisten menetysten lisäksi mielenterveyden häiriöiden riittämätön hoito tulee yhteiskunnalle äärettömän kalliiksi. Puhutaan miljardiluokan menoista.

Kela maksoi mielenterveyden häiriöiden aiheuttamia työkyvyttömyyseläkkeitä 489 miljoonaa euroa ja työeläkejärjestelmän puolella menot olivat viime vuonna 736 miljoonaa euroa.

Työpanoksen menetyksestä seuraava lasku on vieläkin suurempi. Ongelma on sitäkin merkittävämpi, sillä mielenterveyden häiriöt vievät eläkkeelle nuorempana ja paluu työelämään on muita sairausryhmiä vaikeampaa.

Määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle päätyneistä palaa työelämään vain joka kymmenes. Määrä on liian pieni ja onkin syytä pohtia, mikä terveydenhuollossamme ja kuntoutuksessamme ei toimi.

Rakenteiden pitäisi näin sote-uudistuksen allakin olla jotakuinkin kunnossa. Kuitenkin näyttää siltä, että järjestelmässä on aukkoja. Kerran sairastunut ei saa riittävästi hoitoa ja tukea. Vaarana on, että hoitojaksot jäävät liian lyhyiksi ja näin tervehtyminenkin jää puolitiehen.

Entistä enemmän tulisi nähdä mielenterveyden ja työkyvynkin vaaliminen ketjuna, joka alkaa lastenneuvolasta ja etenee kouluterveydenhuollon kautta työterveyshuoltoon. Työpaikoilla ja työhyvinvoinnin vaalimisella on masennuksen ennaltaehkäisemisessä keskeinen rooli.

Tässä ketjussa olisi jokaisen lenkin kyettävä asiantuntevaan ja vastuulliseen työhön.

Jokaisella lenkillä tulisi olla mahdollisuuksia ja resursseja myös puuttua havaittuihin ongelmiin.