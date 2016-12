Matkustajajuna ei ole täysin poissuljettu

Mahdollisuus pilkahti matkustajajunien paluusta Raumalle lisäselvityksen myötä.

Jatkoraportti täydentää viiden vuoden takaista henkilöjunaselvitystä erityisesti teknisten reunaehtojen osalta.

Johtopäätös on, että useita ehtoja kyllä on, mutta niiden toteuttamiseen on löydettävissä ratkaisu.

Aikataulullisesti Rauman-liikenne on soviteltavissa yhteen Porin ja Tampereen välisten junavuorojen kanssa.

Siten Rauma olisi mahdollista liittää osaksi suomalaista henkilöraideverkostoa Kokemäen ja vanhan Peipohjan aseman kautta.

Matka-ajat Tampereelle ja edelleen Helsinkiin lyhentyisivät nykyisiin joukkoliikennevaihtoehtoihin nähden.

Matkustajajuna toisi monta hyötyä Raumalle, vähäisimpänä ei mainehyöty.

Onhan kyse nykyisellään yhdestä Suomen suurimmasta kaupungista, johon henkilöjuna ei nykyisin kulje.

Samoin säännöllinen junaliikenne toimisi lähentäjänä Rauman ja kasvavan ja kehittyvän Tampereen kesken.

Esimerkiksi koulutus, tutkimus ja tuotekehitys olisivat tarpeellisia Tampereen-tuomisia merikaupunkiin.

Moni Helsingin-kävijä hyötyisi myös, matkaahan voisi silloin tehdä raideteitse aina lentokentälle asti.

Silti on selvää, että henkilöraideliikenteen alkaminen on edelleen pitkässä puussa.

Ensin tulevat ratateknisten parannusten ja uuden asemalaiturin kustannukset.

Toiseksi ratkaistavana ovat kalustokysymykset. Mistä ja millaista kuljetuskalustoa Rauma–Kokemäki-linjalle saadaan?

Kolmas, ehkä kinkkisin kysymys, on matkalipun hinta ja sen tukeminen.

Tärkeä tieto kuitenkin on, että jatkoselvitystä ei kannata haudata. Mahdollisuuksien ovet jäivät yhä auki.