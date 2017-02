Merijakamon saunasta iloa ja hyötyä kaikille

Myös tämän kirjoituksen otsikoksi olisi sopinut hyvin Jaana Vienon kolumnin (LS 10.2.) otsikko ”Koolla on väliä”.

Alkujaan Merijakamon saunaa suunniteltiin 20 henkilölle sopivaksi. Viime kesänä Merijakamossa tehtiin kysely, johon osallistui 600 henkilöä. Tämän kyselyn rohkaisemana päätettiinkin rakentaa puolet suurempi sauna. Asiassa on edetty oikealla tavalla, ottamalla selvää kuntalaisten mielipiteestä. Rauman kaupungin kaavoitus- ja talotoimi on suhtautunut kriittisesti rakennuksen kokoon ja sijoitteluun Kiikartornin ja Nokan torpan suhteen (LS 9.2.)

Rauman ohi kulkee paljon vierasveneitä . Tiedän, että monet venekunnat kulkevat usein Reposaaresta avomerta pitkin suoraan Lyökin kautta Uudenkaupungin saaristoon. Raumalle ei ole poikettu, koska epämääräiset väylät ja huonot vierasvenepalvelut eivät ole houkutelleet veneilijöitä.

Viime vuosina asiat ovat parantuneet. Merijakamon kupeessa on useita vierasvenepaikkoja ja väylätkin ovat parantuneet. Ravintolapalveluihin on panostettu kiitettävästi. Havaintoni mukaan vierasvenesatama on kuitenkin vajaassa käytössä. Satama on puutteellinen ilman saunapalveluja.

Täyden palvelun satama houkuttelisi veneilijöitä Raumalle. Vanhassa tutkimuksessa vuodelta 2003 kolmen hengen venekunta käytti keskimäärin 200 euroa rahaa käyntikertaa kohden muun muassa vierasvene-, ravintola- ja polttoainepalveluihin. Myös elintarvikkeiden ja muiden tarpeiden hankintaan käytetään rahaa.

Avantouinti on nyt ennenäkemättömän suosittua. Oulun yliopiston Pirkko Huttusen tutkimuksen mukaan avantouintia harrastavat sairastuvat virusinfektioihin muita harvemmin. Avantouinnin uskotaan auttavan muun muassa myös astmaan, verenkiertovaikeuksiin, nivelreumaan, ms-tautiin ja nivelkulumien aiheuttamiin kipuihin.

Raumalla keskikaupungin läheisyydessä on ainoastaan yksi avantouintipaikka, Syväraumanlahden pohjukassa oleva Kisaranta. Kisarannan sauna on vanha ja pienen kokoinen. Siellä ei ole pesumahdollisuutta. Uimavesi haisee ajoittain ja ylävirran puolella on lintujen talviruokintapaikka, joka saattaa vaikuttaa veden laatuun.

Merijakamon sauna tulisi myös avantouimarien käyttöön. Voisin kuvitella, että siitä tulisi todella suosittu paikka, jossa olisi nykyaikaiset olosuhteet harrastaa talviuintia. Kokemukseni Meriristin saunasta on, että 40 hengen laudetila riittäisi nipin napin saunomiseen. Saunan rakentaminen olisi todellinen terveysliikunnan kulttuuriteko raumalaisille.

Saunan sijainti on juuri oikea. Puhtaamman uimaveden vuoksi saunan tulee sijaita aallonmurtajan meren puolella. Ihmettelen, miksi sauna ei sopisi metsikössä sijaitsevan Nokan torpan kanssa yhteen. Kiikartornin perustukset ovat huomattavasti korkeammalla kuin saunan perustukset ja näin ollen sauna ei ole esteenä Kiikartornin näkyvyydelle. Kesällä puusto erottaa saunan Kiikartornista.

Kuntalaisten ja veneilijöitten etu on, että asiassa päästään yhteisymmärrykseen.

Purjehtiva talviuimari