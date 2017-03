Merikylpylän saunat ovat kaikkien raumalaisten käytössä

Haluamme kertoa raumalaisille, että vaikka Rauman Ammatillinen Paikallisjärjestö ja Rauman Työväen urheilijat r.y. yhdessä ovat vuokranneet Fåfängan niemen nokan vuoteen 2027 asti, ovat saunat kaikkien raumalaisten vuokrattavissa.

Yleiset saunavuorot kaksi kertaa viikossa ovat avoimet kaikille.

Olemme pyytäneet Rauman kaupunkia kunnostamaan lapsille uimarannan, hoitamaan tieyhteyden ja talviuintiin mahdollistavan viemäröinnin. Myönteisiä vastauksia ehdotuksiimme emme ole saaneet. Tällaisen alueen hoitaminen vaatii rahaa.

Vuokratulot ja saunojen käyntimaksut eivät kata alueen kehittämiseen vaadittavia euroja.Toimimme pitkälti talkoovoimin. Olemme toivoneet koko Fåfängan alueen kunnostamista uimarantoineen ja etenkin tieosuuden kunnostamista. Vastaus toiveisiimme on ollut, että Merskan alueen vuokralaisten pitäisi hoitaa tieosuus, vaikka sitä käytetään muuhunkin liikenteeseen, esim. muihin huviloihin kulkemiseen ja huviajeluun. Samoin roskiksemme tuntuvat olevan yleisessä käytössä.

Kylpylän rakentaminen ko. alueelle on mielestämme huono idea. Tällöin alue ei olisi enää kaupunkilaisten vapaassa käytössä. Museovirasto on asettanut saunan ja talonmiehen rakennuksen suojelukohteeksi. Olemmekin pitäneet saunoja tietoisesti perinteisinä suomalaisina rantasaunoina, mikä on ihastuttanut erityisesti turisteja. Haluamme säilyttää alueella luonnonläheisen ja rauhaisan ilmapiirin.

Olemme pitäneet alueesta hyvää huolta ja tilat ovat hyvässä kunnossa, saunat täyttävät kaupungin hygieniamääräykset yleisten saunojen käyttöön.

Kontrolli on tiukkaa, kuten pitää ollakin. On pöyristyttävää, että Narmacon Oy suunnittelee vuokratontillemme kylpylää, jonka piirustuksista käy ilmi, että kylpylä todellakin on suunniteltu vuokratontillemme ja saunamme jää alueen sisään!

Kaupunki suunnittelee kaavamuutosta alueelle, toivottavasti ei vuokratontillemme suojeltavien rakennustemme hävittämiseksi.

Merskan saunatoimikunta puheenjohtaja

varapuheenjohtaja