Merikylpylän saunoista iloa kaikille

Satakunnan museo on arvioinut saunarakennuksen maisemallisesti arvokkaaksi kohteeksi sanoilla horisontaalinen, rauhallinen ja aikaansa hyvin edustava rakennus, joka erottuu rantamaisemassa sijaintinsa vuoksi poikkeuksellisen selvästi. Kuva: Janne Rantanen

SAK:n Rauman Ammatillinen paikallisjärjestö ja Rauman Työväen Urheilijat ovat harjoittaneet saunatoimintaa 1963 luvusta lähtien Fåfängan kärjessä Kukkaskarissa.

Aikaisemmin kesäpaikka toimi merikapteeni Lehdon kesänviettopaikkana ja karille oli tuolloin jalankulkuyhteys puista kävelysiltaa pitkin niemen kärjestä, Kukkaskari vuokrattiin yllämainituille yhdistykselle ja pian tämän jälkeen se liitettiin maatäytöillä mantereeseen, jolloin alueelle järjestyi ajoyhteys.

Osittain täyttöalueen päälle sijoitettiin saunavieraille tarkoitettu autopaikoituskenttä. Vuonna 1963 vesirajaan valmistui tilava sauna- ja kerhohuonerakennus ja saman vuosikymmenen lopulla edellisen läheisyyteen pienempi hirsisauna. Alueen rantaviivaan Otanlahteen rajautuu lohkokivistä koottu edustava reunakiveys.

Vuosien mittaan saunoja on korjattu ja ne ovat lämpiminä vuodenaikoina vuokrattavissa yksityisten ja järjestöjen käyttöön ja ovat yleisökäytössä parina iltana viikossa.

Satakunnan museo on arvioinut saunarakennuksen maisemallisesti arvokkaaksi kohteeksi sanoilla horisontaalinen, rauhallinen ja aikaansa hyvin edustava rakennus, joka erottuu rantamaisemassa sijaintinsa vuoksi poikkeuksellisen selvästi.

Huvilaan liittynyt talousrakennus on mittasuhteiltaan täysin uudistunut 1970-luvulla. Rakennukselle on merkitystä alueen historian ja ympäristön kokonaisuuden kannalta. Säilyttäminen on suotavaa.

Tämä on lyhyt selvitys saunojen historiasta, mutta nyt saunatoiminnalla on uhka edessä. Alustavien suunnitelmien mukaan Fåfängalle olisi kaavailtu suurehkoa hotellihanketta 4-kerroksista, jossa 2–4 kerrosta olisi hotellihuoneita varten ja alakerros olisi huoltokerros.

Varmasti Raumalla kesäisin on hotellihuoneista pulaa, mutta miksi juuri tälle alueelle ja toisten vuokra-alueelle?

Vuokraoikeutta yhdistyksillä on vuoteen 2027, joten puheet nopeasti rakennettavasta hotellista ovat täysin turhia. Rauman kaupungin taholta on vakuutettu, että vuokraoikeus tulee säilymään ko. yhdistyksillä ainakin 2027 asti.

Lisäksi samainen osakeyhtiö on kaavailemassa Merijakomon saunan laajennuksesta ja hallinnoi Purkikasinoa ja Merskan lavaa, joissa ei muutaman viime kesän havaintojen perusteella ei ole ollut kovinkaan vilkasta toimintaa.

Merijakomon sauna on varmasti veneilijöille tärkeä piste, mutta sen suuruus tullee haittamaan Kiikartornin ja Nokan torpan toimintoja.

Nyt Rauman tulevilla kaavan päättäjillä on todellinen näytön paikka vai onko?