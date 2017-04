Mielenterveyskuntoutujien palvelut ovat Raumalla tällä hetkellä tyydyttävällä tasolla. Parantamisen varaa on kuitenkin paljon. Merkittävä heikennys palveluihin tuli muutama vuosi takaisin, kun Rauman akuuttipsykiatrian osasto lopetettiin.

Avohoito Raumalla on toimivaa ja käsittääkseni laadukasta. Tällaista palautetta olen saanut myös mielenterveyskuntoutujilta itseltään. Avohoito ei kuitenkaan aina riitä. Kun heikentynyt vointi edellyttää laitoshoitoon pääsemistä on se usein vaikeaa ja monen mutkan takana. Erityisesti ihmiselle, joka sairautensa takia on tällaisessa tilanteessa väsynyt ja aloitekyvytön.

Omaa osastoa Raumalle ei välttämättä enää saada, mutta voidaan pyrkiä luomaan polku, joka helpottaa sairaalaan pääsyä.

Tällaisen polun luomisessa voisi hyödyntää mielenterveyskuntoutujien omia kokemuksia. He ovat itse oman elämänsä ja sairautensa asiantuntijoita. Vertaistuen hyödyntämisen lisääminen mielenterveystyössä olisi tärkeää. Siihen panostaminen on yhteiskunnalle edullista ja se tuo kaksinkertaisen hyödyn, kun auttaja kokee itsensä tarpeelliseksi ja tärkeäksi ja autettu saa avun. Toki ei pidä unohtaa myöskään ammattilaisten työtä.

Mielenterveyskuntoutujien taloudellinen tilanne on usein heikko. Sairaus on usein alkanut jo nuorella iällä, jolloin aika työelämässä on jäänyt lyhyeksi. Pystyisikö kaupunki tukemaan näiden ihmisten pysymistä mukana yhteiskunnassa myöntämällä esim. ilmaisen bussikortin, jolloin liikkuminen ja harrastaminen helpottuisi. Kun mielenterveyskuntoutuja pystyy olemaan osana yhteiskuntaa, ehkäistään samalla syrjäytymistä ja sairauden etenemistä vaikeampaan vaiheeseen. Me kaikki pystymme parantamaan mielenterveyskuntoutujien oloja ja elämää avoimella ja suvaitsevaisella suhtautumisella kanssakulkijoihin. Se on yhteiskunnalle ilmaista.

Kuntavaaliehdokas (vas., sit.), Rauma