Mietteitä kuntavaalista

Kuntavaaleihin liittyen minua kiinnostaa ainakin kaksi asiaa.

Päästäänkö äänestysprosentissa edes lähelle viime vaaleja?

Miksi ehdokkaiden määrä on vähentynyt lähes kolmanneksella?

Onko näillä asioilla jotain yhteistä? Mielestäni on. Ehdokkaiden määrään ei voi enää vaikuttaa, mutta vaaliuurnille suuntautuvien määrään voi. Tilanne on kaiken kaikkiaan hämmentävä. Mistä päättää äänestäjä ja ehdokas? Äänestäjä valitsee ehdokkaan, joka nykyisessä tilanteessa on myös kysymysmerkkejä täynnä. Mistä kuntapäättäjät jatkossa oikeastaan päättävät? Hallintoon suunnitellut muutokset ovat isoja. Maakuntauudistuksen myötä kunnan työntekijöistä siirtyy iso osa uuden työnantajan palvelukseen. Miten käy kuntien omistamien kiinteistöjen suhteen? Niistä käydään vielä ankara kilpailu, kun tulee vapaavalinta voimaan.

Maakuntahallinnon ja siihen liittyvän soten osalta suuret linjat on luotu. Käytännön toteutus on vielä täysin avoin, koska siitä ei ole kokemusta. Täysin epäpoliittiset asiantuntijat ovat esittäneet voimakasta kritiikkiä.

Äänestäjä voit vielä vaikuttaa. Valitse ehdokas, joka tässä haastavassa tilanteessa voisi toteuttaa toiveesi parhaiten sinun haluamallasi tavalla.

Kuntavaaliehdokas (vas.), Rauma