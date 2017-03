Mihin olemme menossa?

Poliittinen tilanne on jälleen kerran haastavassa vaiheessa. Haluan tarkastella tilannetta laajemmin. Yleismaailmallisesti ilmapiiri on muuttunut. Olemme nyt tilanteessa, mitä emme ole kokeneet siten kylmän sodan jälkeen.

Arvot ovat koventuneet. Termit populismi, nationalismi ja patriarkkaallisuus nousevat nykyään esiin. Meilläkin tällainen ajattelu on kasvanut. Olemme pieni maa, joten emme pärjää ilman laajoja kansainvälisiä yhteyksiä.

Meillä on huippuosaamista eri sektoreilla. Meidän pitää vain luottaa itseemme. Palkkatasomme ei ole poikkeavan korkea kilpailijoihin verrattuna.

Liittyykö em. kunnallispolitiikkaan? Luottavatko ihmiset poliittisiin päätöksiin? Äänestäjä ei koe, että hänen äänellään on merkitystä. Jokaisella äänellä on merkitys. Pienistä puroista syntyy suuri virta.

Olemme poikkeuksellisten haasteiden edessä. Maakuntahallinto ja siihen liittyvä sote-uudistus. Jos tuo malli menee läpi, koemme monia suuria muutoksia sosiaali- ja terveyspalvelujen suhteen, sitten 40-luvun.

Esimerkki Ruotsista. Heillä on ollut käytössä vapaavalinta terveyspalvelujen suhteen. Tukholmassa on erilaisissa asemissa olevia lähiöitä. Hyvällä alueella on yksi julkinen palvelunantaja ja yhdeksän yksityistä. Toisella alueella yksi julkinen ja yksi yksityinen. Voimme vain miettiä miten meillä? Etelä-Suomessa löytyy sama suhde.

Millainen valinnanvapaus on Kainuussa tai Pohjois-Suomessa?

Kuntavaaliehdokas (vas.), Rauma