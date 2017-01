Mihin puoli tuntia lisätään?

Juuri käsiteltävänä on työajanpidennykset. Mihin tuo työajan pidennys varhaiskasvatuksessa lisättäisiin?

Alustavasti varhaiskasvatuksen henkilökunnalle on tiedotettu, että lähihoitajien työajan pidennys tulisi lyhennyspäivään. Joka viikko siis tuo puoli tuntia lisää työaikaa.

Kun aiemmin työpäivän pituus on ollut kahdeksan tuntia neljänä päivänä ja yhtenä lyhennyspäivänä kuusi tuntia ja vartti, tulisi jatkossa lyhennyspäivä olemaan kuusi tuntia ja 45 minuuttia.

Lastentarhanopettajille ja erityislastentarhanopettajille puolestaan tuo puoli tuntia lisättäisiin suunnitteluaikaan. Siis kotona.

Kuka sen tietää onko opettajahenkilö tuon puoli tuntia enemmän suunnitteluun käyttänyt?

Lähihoitajista tiedetään, että he sen puoli tuntia todella lisää töitä ovat tehneet, sillä he ovat päiväkodissa paikan päällä sen kaaoksen keskellä, josta nyt on paljon mediassa puhuttu. Mutta lastentarhanopettajille annetaan puoli tuntia lisää aikaa kotona.

Lähihoitajilla tätä suunnitteluaikaa ei ole koskaan ollutkaan ja tuskinpa tulee koskaan olemaankaan. Siitä huolimatta monessa paikkaa myös lähihoitajat suunnittelevat ja ohjaavat varhaiskasvatuksessa erilaista toimintaa askartelusta liikuntaan.

Suunnittelevatko he tämän toiminnan työajalla käsiparien jo muutenkin ollessa vähissä? Eivät. He suunnittelevat toiminnon vapaa-ajallaan. Tehdään askartelumalleja, haetaan ideoita netistä ja aineistoa kirjastosta. Ei suunnitteluaikaa, mutta suunnittelevat silti.

Osassa paikoista viikko on jopa jaettu niin, että jokainen vuorollaan vetää lapsille päiväkodissa jotakin toimintaa. Oli sitten lastentarhanopettaja tai lähihoitaja. Oli sitten suunnitteluaikaa tai ei.

Varhaiskasvatuksen resurssipulasta puhuttaessa, eikö lastentarhanopettajasta enemmän olisi hyötyä myös paikan päällä päiväkodissa?

Puoleksi tunniksi viikossa kaksi kättä lisää auttamaan lasten pariin. Vai kelpaavatko pepun pyyhintään, nenän niistämiseen ja kahden kuraisen tappelupukarin erottamiseen toisistaan vain alipalkatun ja -arvostetun lähihoitajan kädet?

Vaihtoehtoisesti annettakoon lähihoitajille myös tuo puoli tuntia suunnitteluaikaa, jotteivät he vapaa-aikaansa aivan niin paljon käyttäisi työasioiden suunnitteluun.