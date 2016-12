Mikä on totta jouluna?

Kuva: Pekka Lehmuskallio

Joulunaikaan moni on intoutunut pohtimaan totuutta.

Se taitaa liittyä siihen, että jouluntienoo ja vuodenvaihde ovat jonkinlaista tilinteon aikaa. Käytinkö kuluneen vuoden oikein? Teinkö oikeita asioita? Olinko hyvä ihminen lähimmäisilleni?

Mutta totuuden pohdinta on myös hyvin todellista. Onko joulupukki totta? Tämä on monen lapsiperheen visainen pähkinä.

Valehtelevatko aikuiset lapsille, kun puhuvat joulupukista? Aiheuttaako totuuden paljastuminen lapselle suuriakin traumoja?

Joku tiedemies on sanonut, että joulupukkitarinat pitää lopettaa.

Lapsille pitäisi kertoa vain tositarinoita ja heidät pitäisi opettaa epäilemään kaikkea, minkä he kuulevat.

Höpö, höpö sanon minä! Lapset elävät satujen ja tarinoiden maailmassa.

Heille S-marketissa näkyvä joulupukki on ihan todellista, eikä se haittaa yhtään, jos Citymarketissa on toinen – vähän erinäköinen – pukki. Ne molemmat ovat totta myös aikuisille.

Eri asia sitten on, miten paljon uskottelee sitä, että kaikki lahjat valmistetaan Korvatunturilla ja että se on joulupukki, joka ne meille tuo.

Lapselle kadunvarrella luuraava Pokemon on yhtä totta. Noita Pokemon-hahmoja metsästävät tuhannet lapset ympäri maailmaa joka päivä. Kadunkulmassa ei ole mitään, mutta puhelimessa on sähköinen hahmo. Se on yhtä tosi kuin joulupukki.

Totuutta on etsitty myös aikuisten oikeasti. Amerikkalaiset ovat vieläkin hämmentyneitä siitä, miten presidentinvaaleissa valheet muuttuivat todeksi. Tämä Donald Trumpiin liittyvä ilmiö on saanut jo hyväksytyn nimenkin. Kun paikkaansa pitämätöntä asiaa – siis kansanomaisemmin valhetta – tarpeeksi toistetaan, se muuttuu ihmisten mielissä totuudeksi. Nyt puhutaan jo ”totuuden jälkeisestä ajasta”, johon meidän on Suomessakin totuttava.

Usein ajatellaan, että tuo totuuden vääristäminen liittyy kansainväliseen politiikkaan ja suurvaltapropagandaan. Että valheita levittävät Venäjän trollit.

Mutta ei se näin ole. Myös Suomessa julkinen keskustelu on viime aikoina käsitellyt totuutta hyvin joustavasti, kun on puhuttu Ylen uutisoinnista ja pääministeri Juha Sipilän toiminnasta.

Pääministeri Juha Sipilä teki amatöörimäisiä viestinnällisiä virheitä, kun hän puuttui tiedotusvälineiden Terrafame-uutisointiin ja kirjoituksiin, joissa käsiteltiin hänen sijoitusomaisuuttaan.

Silti jo viikkoja jatkunut mylläkkä Ylen ja Sipilän ympärillä on ollut täysin kohtuutonta.

Enää pitkään aikaan kyse ei ole ollut mistään sananvapaudesta tai sensuurista. Kyse on ollut Sipilään ja Yleen nuivasti suhtautuvien tahojen massiivisesta vyörytyksestä, jossa paikkaansa pitämättömiä tietoja ja yksipuolisia mielipiteitä on toistettu niin kauan, että ne ovat monen suomalaisen mielessä muuttuneet totuudeksi.

Vaikka nettikirjoituksissa jo sellaista vihjaillaankin, Sipilä ei minun tietojeni mukaan ole kansainvälinen talousrikollinen, joka on lahjoittanut sukulaistensa yritykselle 100 miljoonaa euroa valtion rahoja ja tuhonnut samalla vuosiksi Suomen luotettavan maineen ympäri maailmaa!

Eivätkä Ylen uutistoiminnan vastaavat päätoimittajat ja -tuottajat ole lahjottuja, puolueellisia, sensuuria rakastavia pelkureita, joilla ei ole mitään osaamista journalismista.

Olen jo aiemminkin näissä kirjoituksissa todennut, että tavallisen ihmisen on tänään ja tulevaisuudessakin entistä vaikeampi löytää paikkaansa pitävää tai tasapuolista, puolueetonta tietoa.

Uutisten ja julkisen keskustelun taustalla on usein intressiryhmiä, jotka ajavat omaa etuaan – poliittista, taloudellista ja joskus jopa henkilökohtaista. Muutenkin koko kysymys totuudesta on hyvin pulmallinen. Onko totuutta edes olemassa?

Onko meille tarjolla monenlaisia totuuksia – vähän riippuen siitä, minkä lähtökohdan ja näkökannan valitsee. Totuus on siis hyvin joustava käsite.

Sanoin alussa, että moni meistä miettii jouluna oikeaa ja väärää, mutta monessa kodissa luettava jouluevankeliumi saa ihmiset myös miettimään, mikä on totta, mikä ei.

On hyvä muistaa, että joulun sanomaa ei pitäisikään lähestyä tieteen keinoin.

Suomen kielen sanat ”usko” ja ”totuus” ohjaavat meitä helposti väärään suuntaan. Kyse on henkilökohtaisesta kokemuksesta, vakaumuksesta ja luottamuksesta – jäämisestä korkeamman huolenpitoon.

Hyvää joulunaikaa kaikille!

Kirjoittaja on Ugista kotoisin oleva viestintä­ammattilainen, joka työskenteli viimeksi SPR:n viestintäjohtajana.