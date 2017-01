Miksi pitää mollata ja painaa Pyhärantaa?

Mikä on motiivi, kun pitää mollata ja painaa Pyhärantaa? Miksi Pyhäranta pitää pakolla liittää jonnekin?

Pyhärannan historia alkaa 400 vuoden takaa. Hormian sukukirjan mukaan vuonna 1639 oltiin ensin yhtä Laitilan ja sitten Pyhämaan kanssa. Pyhämaasta Pyhäranta erosi senaatin vahvistamana 1908.

Pyhärannassa on hyvä olla. Aikanaan on lähdetty Ruotsiin, Amerikkaan, Australiaan jne. Sama toteamus pätee tänäkin päivänä: ”jos ahistaa, niin ei muuta kun laudat ikkunoihin ja menoks”.

Maailmassa on paljon haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Siteeraan edesmennyttä ystävääni Yrjö Niemistä ”jokainen tekee ymmärryksensä mukaan”.

Vähän huumorilla jos ajatellaan liitosta – mihin milloinkin – niin fakta tieto on, että kaupunkiajo vie polttoainetta 25 prosenttia enemmän kuin maaseudulla ajaminen. Täällä ei tarvita parkkikiekkoja eikä kolikoita. Maalla saa kyntää peltoja ja puuhastella kaikenlaista. Voi maalata talonsa mieleisekseen ja päättää itse monista asioista. Täällä saa ja on mahdollista liikkua, pysyy terveenä ja voi hyvin luonnon ympäröimänä.

Palveluiden ja toimintojen alasajo johtaa ennen pitkään maaseudun autioitumiseen ja silloin jälkipolvemme eivät voi enää nauttia edellä mainituista maaseudun mahdollisuuksista, josta luettelin vasta murto-osan. Tämä koskee erityisesti Pyhärantaa.

Pyhärannassa on oma identiteetti ja tekemisen meininki, josta emme halua luopua. Aikanaan tavattiin naapureita ja tehtiin talkoita. Nyt on kännykät ja some, ihmisten tapaaminen ja yhdessä tekeminen on vähentynyt. Kaikilla on kiire. Minne? Ei minnekään!

Kelkka pitäisi kääntää toiseen suuntaan, tukea yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, kasvokkain ja inhimillisesti. Kylmä maailma valtaa toisista välittämisen, se on surullista.

Pyhärantaan ovat tervetulleita varttuneet ja nuoret. Täällä on 18 kaunista kylää ja tontteja tarjolla. Pitää ajatella positiivisesti ja löytää kokemusten kautta ne elämän eväät, jotka tukevat parhaiten ihmisrodun kasvua ja kehitystä.

Mieli pysyy valoisana, kun on läheisten kanssa ja kuuntelee. Pieni lapsenlapseni kysyi minulta: ”Olek sää pappa nähny Aatamin ja Eevan?”. Vakavana vastasin, että en. Ilmeisesti näytän Patriarkalta, mutta näissä sutkautuksissa, joita olen saanut kuulla lukuisia kertoja, on elämän suola, ymmärtää pienen ihmisen mieltä ja huomata miten paljon siellä on vilpittömyyttä ja viisautta, jota meillä aikuisilla ei ole oikeutta tuhota vaan ruokkia. Yksi hyvän elämän tukipilari on rikas elinympäristömme.

Kunnallisneuvos J. Silkkilää lainaten: ”Viime sanat tahdon antaa: Täällä meidän Pyhäranta, missä taatot syntyi, eli, kivikoita raivaeli, kynti, kylvi kotipellon. Painui päivä lännen kultaan, sukupolvet kirkon multaan, täällä soivat meren urut, täällä jaamme ilot, surut. Elää sekä kuolla saamme Pyhärannans´ synnyinmaamme.” (Maatalouskesäjuhlat vuonna 1936)

Pyhärannan Rohdaisten kirkonkylästä