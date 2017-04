Mitä lupaat, ehdokas?

Etenkin näin vaalien aikaan tuntuvat poliitikot olevan yhteiskunnan heikoimmista, kuten vanhuksista, sairaista ja vammaisista, erityisen huolissaan.

Hoidon ja tarjottavien palveluiden taso on riittämätöntä ja parannettavaa olisi. Kyllä, tästä olen ehdottomasti samaa mieltä, mutta äänestäjän kannattaa miettiä myös miksi tilanne on tällaiseksi päässyt.

Valitettavasti poliittinen päätöksenteko on noudattanut linjaa, jossa on ajettu ensisijaisesti niiden etuja, jotka saavat äänensä parhaiten kuuluville. Yhteiskunnan heikompiosaiset eivät tähän joukkoon lukeudu. Esimerkiksi vanhukset kun eivät ”barrikadeille” pysty nousemaan tai ”someraivoa” nostamaan.

Monet poliitikot jakavatkin mielellään puheissaan rahaa, jota ei oikeasti ole ja kun koittaa totuuden hetki, jolloin varat budjetista pitäisi osoittaa, niin lopputulos on se karu todellisuus jossa nämä, jotka eivät ääntään kuuluville saa, elävät. Esimerkiksi järjestöavustukset, joiden varassa moni yhteiskunnan kannalta olennaisen tärkeä tukipalvelu lepää, päätyvät usein leikkauslistojen kärkisijoille.

Paljon huudellaan yhteiskunnan arvoista ja oikeudenmukaisuudesta yh­teiskunnassa, joka on valmis joukoittain marssimaan vaikkapa avioliitto-oikeuksien tai iloisemman nettikirjoittelun puolesta, mutta jättää kaikessa hiljaisuudessa vanhuksensa makaamaan sänkyihinsä oman onnensa nojaan.

Tiukan taloustilanteen aikana korostuu se, että kaikella on hintansa. Kaikkeen ei ole varaa eikä kaikkea voi saada ja jostain myös ajoittain luovuttava – silloin tulee punnittavaksi, ketkä etusijalle asetamme. Me kaikki vanhenemme, me kaikki voimme sairastua koska tahansa, viimeistään silloin menevät elämänarvot uusiksi. Näihin asioihin vaikuttavia päätöksiä tehdään kunnissa paitsi sote-uudistusta ennen, myös sen jälkeen. Maailma on suuri, Rauma on pieni – luvataanhan pitää omista huolta.

Kuntavaaliehdokas (ps.), Rauma