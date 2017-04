Miten Pyhärannan talous nousuun?

Kaukan kylätalolla Pyhärannassa järjestettiin 26.3.2017 vaalipaneeli. Pääkysymykseksi siellä nousi Pyhärannan kurjan taloustilanteen korjaaminen.

Kokoomuksen edustajien alustuksissa ja kannanotoissa oltiin sitä mieltä, että pelastus tulee kunnan ulkopuolelta; käytännössä niin, että kunnan keskustaan saadaan suunnitelmien mukaisesti 300 uutta asukasta autotehtaalta.

On toki hyvä, että autotehtaan työntekijöistä jokunen tulee myös Pyhärantaan. Naiivia kuitenkin on tukeutua pelkästään autotehtaan aikaan saamaan kasvuun. Kuntaa on ryhdyttävä kehittämään sisältä päin.

Sen jälkeen kun verotulot siirtyvät valtionverotukseen, Pyhärannan verokanta putoaa 12,3 prosentilla. Menetettyjä verotuloja voidaan kuitenkin kompensoida lisäämällä yhteisöveroa. Se edellyttää kuitenkin yritys- ja palvelutoiminnan ja sen edellytysten tuntuvaa lisäämistä. Siinä kunnan rooli on merkittävä.

Pyhärannan kannattaisi ottaa oppia pienestä Kustavista. Siellä on jo vuosien ajan panostettu tuloksekkaasti omaehtoisen yritystoiminnan kehittämiseen.

Erilaiset tapahtumat ja matkailu ovat kohteista ensimmäiset. Pyhäranta ei voi ylpeillä tämän alueen saavutuksilla.

Tulevaisuuden alaksi nousussa olevaan kulttuuriin panostaminen on ollut minimaalista.

Elinvoiman ja yritystoiminnan kehittämisen keskeisenä tavoitteena on ollut uusien, yhteistyöhön ja kumppanuuteen perustuvien yritysten saaminen Kustaviin. Tämä on toteutunut ensisijaisesti tehokkaalla kaavoituspolitiikalla.

Myös kesäasukkaisiin kuuluvien kuuluvien erikoisosaajien ja -taitajien mukaan ottaminen elinkeinoelämän kehittämiseen on tuottanut hyviä tuloksia. Kaikki tämä on lisännyt vakituista asutusta.

Myös Pyhärannassa on loistavat mahdollisuudet tehostaa elinvoimaa ja yritystoimintaa vakituisen asutuksen lisäämiseksi.

Vain mielikuvitus asettaa rajat innovatiivisten yritys- ja palveluratkaisujen toteuttamiselle.

Vireän yritys- ja palvelutoiminnan aikaan saaminen mahdollistaa myöhemmässä vaiheessa myös autotehtaan työtekijöiden muuttamisen Pyhärantaan.

Sen edellytyksenä asuntotuotannossa ovat korkeatasoiset vuokra- ja osaomistusasunnot.

Kuntavaaliehdokas (kesk.), Pyhäranta