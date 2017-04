Miten seuraavalla valtuustokaudella?

Minua on huolestuttanut, ja huolettaa edelleen kunnallisen päätännän vaivihkainen siirtyminen kansalaisten valitsemilta valtuutetuilta pois.

Siis tosiasiallisesti. On toki selvää että vaaleissa on valittu tehtävään ne päättäjät, jotka istuvat valtuustosalissa ja lautakunnissa silloin kun päätökset siunataan ja kops. Nuijan pamaus vahvisti esitellyn asian.

Ennen ”saliin tuloa” asia on ollut jo virkamiesvalmistelussa, jossa asia muokataan siihen muottiin mikä on esittelevän virkamiehen mieleen. Hänen ajattelumallinsa mukainen esitys tarjotaan päättäjien pureksittavaksi.

Listalla esitellään yksi ainoa asia josta päätetään. No, yhdestä on helppo valita, korkeintaan voidaan esittää muutosta asiaan, jos valtuutetuista joku on hereillä nopeassa käsittelymenettelyssä ennen nuijan pamausta.

Raumallakin on aikaa vievistä ja vaivalloisista taustavalmisteluista poliitikot ajan saatossa päässeet eroon kun valmistelutehtävä on vähitellen siirtynyt ”ulkoistamalla” virkakunnalle, siis pois luottamustehtävään valituilta. Valtuutettujen joukko on ”laiskuuttaan” vuosikymmenten mittaan päässyt vähemmällä näin toimien.

Seuraavalla valtuustokaudella soisin näkeväni sen kääntöpisteen, jossa kansan valitsemien luottamushenkilöitten ote terästyisi päätöksenteossa selvästi, siten että kunnallista valtuustoa ei kuljetettaisi kuin Lammas Martin katrasta, tahdottomasti.

Kuntalaisten pitää ottaa selvää myös siitä miten hänen valitsemansa luottopelaaja äänestää valtuustossa, kaupunkimme hallituksessa ja valtuustossa. Miten oman viiteryhmän mukaisesta ideasta pidetään kiinni.

Vai antoiko oma pelaaja äänestyksessä syötön vastapuolen lapaan?

Valtuutettu on edustajana palvelemassa kuntalaista. Ei toisinpäin. Siitä pidän kiinni.

Kuntavaaliehdokas (sd.), Rauma