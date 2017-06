Monella nuorella alkaa etsikkoaika

Kuluva viikonloppu on suurta juhlaa yläkoulunsa päättäville sekä ammattiin tai ylioppilaaksi lakitettaville nuorille. Jotain on jo saavutettu, kun todistus on taskussa.

Toisen asteen opiskelijoilla täysi-ikäisyyskin on jo koittanut, ja juhlissa on kyse paitsi aherruksen palkitsemisesta myös siirtymäriitistä.

Takana ovat opinnot ja edessä on kesä – ja koko elämä.

Valmistujaispuheisiin ei elämän nurja puoli aina yllä. Silti varjoihinkin on syytä katsoa.

Kesä merkitsee eittämättä monelle nuorelle myös epävarmaa etsikkoaikaa.

Elämän karsintakilpailussa olisi päästävä jatkoon: työhön, harjoitteluun tai opiskelemaan. Vaikeaa on usein edes tietää, mihin suuntaan lähteä.

Ei ihme, että kesä-Suomi houkuttaa vapautumaan vastuusta ja menemään virran mukana. Nuorten parissa töistä tekevät tuntevat ilmiön: kesällä kylvetään, mitä syksyllä korjataan.

Jos suvi sujuu rillutellessa vailla huolta huomisesta, koittaa kenties karukin arki. Pahimmillaan se merkitsee pudokkuutta ja mahdollisesti takamatkaa startissa kohti aikuisuutta.

Aikuisten velvollisuus onkin olla tarkkana, vaikka oma nuori olisi jo vähän isompikin nuori.

Vastuita on oltava ja varasuunnitelma sen ensisijaisen suunnitelman tilalle. Jos nämä puuttuvat, on syrjäytymisen uhka aito.

Tätä uhkaa vastaan tarvitaan myös ammattimaista tukea, jota Suomen kunnista löytyy vaihtelevissa määrin. Raumalla esimerkiksi etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajat tekevät hartiavoimin arvokasta työtä, jotta kukaan ei putoaisi pysyvästi tyhjän päälle.

Hyvin tiedetty tosiasia on, että parhaiten syrjäytymässä olevaa nuorta auttaa varhainen puuttuminen. Kuitenkin polku palveluiden pariin on monesti pirstoutunut ja kärsii projektipohjaisuudesta. Vakaata ja laadukasta jälkeä syntyy varmimmin, kun rahoituskin on vakiintunutta. Jokaisen nuoruus on ainutkertainen ja arvokas asia, ja juuri siksi ehkäisevistä palveluista ei saa tinkiä.