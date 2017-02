Monitoimihalli kauppakeskukseen

Pitemmän aikaa jo ihmetellyt viime vuosien kinailua ja valitusrumbaa Tarvosaaren, Sokoksen ja linja-autoaseman tonttien eli uuden kauppakeskuksen rakentamisesta.

Liian iso kauppakeskus vie edellytykset Vanhan Rauman kauppiailta? Ei hyvältä näytä tuo alue lähes tyhjine liikerakennuksineen keskellä parasta Raumaa.

Sitten on uusi lukion liikuntahalli. Halli, jossa ei voi pelata ja tarvetta todellakin on. SalBa pelaa monettako vuotta poikkeusluvalla Kauppiksella. Näin, vaikka Rauma on ollut urheilurakentamisessa usein etunenässä, jäähalli ja talviharjoittelu olivat molemmat ensimmäisten joukossa Suomessa.

Haluaisinkin nyt ehdottaa uutta ratkaisumallia. Tarvitaan innovatiivista ajattelua eri tahojen ja rakennusten yhteenliittämisten kanssa, jotta kaikki ovat voittajia. Niin Vanhan Rauman kauppiaat kuin Museovirasto. Myös rakennusliike uudella kauppakeskuksella sekä raumalainen nuoriso ja liikunta uusien suuresti tarvittavien tilojen kanssa. Linja-autoasema sopii myös kuvioihin hyvin. Kuten myös asunnot.

Kauppakeskuksen tiloista lohkaistaan osa uudelle hotellille ja monitoimihallille. Kauppakeskuksesta ei tule näin liian suurta. Hotelli tuo uusia majoitustiloja, joita kaupungissa tarvitaan, kun kuulin ettei Raumalta tahdo tavallisenaan päivänä löytyä huonetta hotelleista, saatika jos on jotain isompaa tapahtumaa.

Hotelli tuo uusia turisteja, jotka käyvät tietenkin kauppakeskuksessa, mutta myös tutustumassa Vanhaan Raumaan putiikkeihin.

Uuden monitoimiareenan ja hotellin yhteistyö mahdollistaa myös paljon eri lajien turnausten mahdollisten konserttien ym. tapahtumien aikaan. Majoitusta ja ruokailua tarvitaan silloin aina ja osallistujat varmasti myös käyvät kaupoillakin.

Ollaan kärjessä myös tämän rakentamisen kanssa. Tällaisia rakennuksia ollaan nyt tekemässä Tampereelle ja Helsinkiin, miksi me emme voi olla seuraava kaupunki? Se osoittaisi vain meidän hyvää positiivista jatkumoa Raumalla, josta olemme saaneet nauttia telakan alueen ja Lakarin kohdalla. Rauma on ykkönen.