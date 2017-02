Monitoimihallista matalan kynnyksen liikuntapaikka

Jo jonkun aikaa olen miettinyt raumalaisen palloilun ja sisäliikuntalajien tilannetta ja todennut, että harrastajia löytyy vaikka kuinka, mutta tilojen puute ahdistaa.

Tämän hetkinen sali-infrastuktuuri riittää juuri ja juuri tyydyttämään tarpeen, joka on jatkuvasti kasvussa, isolta osin salibandyn suosion ansiosta. Salibandyn, jonka merkitys suurien massojen liikuntana on merkittävä, koska lajin aloituskynnys on matala ja kustannukset maltilliset.

Raumalla harrastetaan myös monia muita sisälajeja, jotka kaipaavat kunnon tiloja, esimerkkeinä futsal, koripallo sekä lukuisat erilaiset jumpparyhmät.

Minusta onkin aika tarttua härkää sarvista ja aloittaa mahdollisen monitoimihallin rakentamisen selvitystyö. Jos ja kun kerran rakentamaan aloitetaan, tehtäisiin kunnollinen pytinki, koska ei juuri tule paljonkaan kalliimmaksi tehdä samalla kertaa iso ja komea, mitä nippanappa riittäväkään.

Perusehdoiksi hallille voisi laittaa vähintään kaksi täysimittaista salibandykenttää laitoineen. Kenttiä voi tietysti myös käyttää muissa lajeissa. Jumppa- sekä kuntosalin voi ilman muuta puuhata samaan yhteyteen ja mahdollisesti jonkinlainen seniorien sisäliikuntapuisto.

Ajatuksena kuitenkin on, että halli palvelisi kaikkia kuntalaisia ja olisi matalan kynnyksen liikunnan paikka. Salin toiminta perustuisi suureen volyymiin, eikä niinkään korkeisiin käyttäjämaksuihin. Myös avoin yleisövuoro kentille esim. kerran viikossa voisi tulla kysymykseen.

Olen vakuuttunut, että käyttäjiä riittäisi aamusta iltaan. Tietenkin ennen rakennustöitä, on hyvä järjestää urheiluseurojen, yhdistysten ja muiden käyttäjien kuulemistilaisuus.

Tällainen halli auttaisi ylläpitämään kuntalaisten perusterveyttä ja tekisi hyvää kaupungin julkisuuskuvalle. En väitä, etteikö hallista tulisi kustannuksia, mutta uskon, että rahalle saataisiin kerrankin vastinetta. Ja onhan moni paljon pienempikin kunta askarrellut moisia laitoksia, miksi ei sitten Rauma?