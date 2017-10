Mutta mitä tapahtui perhoselle?

Vuosi 1981, neljätoista pellavapäätä aloitti opintien Kalannin Männäisten silloisella ala-asteella. Vuosi 2017, yksitoista entistä pellavapäätä tapaa toisensa luokkakokouksen merkeissä. Väliin mahtuu 36 vuotta, kokonainen ihmis­ikä. Väliin mahtuu myös yhden opettajan pitkä ura, ensimmäisestä päivästä eläkkeelle siirtymiseen saakka.

Luokkakokouspäivän aamuna jännittää. Jännittää ihan samalla tavalla kuin silloin ensimmäisenä koulupäivänä. Päässä risteilee miljoona kysymystä: millaisiahan he ovat nyt, millaiset vaatteet laitan päälleni, tajuavathan he, etten ole enää samanlainen nynny kuin kouluaikoina, mitä jos meillä ei ole mitään puhuttavaa?

Sanonko käsipäivää vai huikkaanko vain rennosti moi? Entä, jos ryhdymme halaamaan ja vetistelemään. Tulisiko tapaamisestamme seiskakolmosten ikioma Vain Elämää -show?

Saavun kokouspaikalle lapsuudenystäväni Miian kanssa. Osa porukasta on jo saapunut ja kuikuilee mökin ikkunasta ulos. Vedän happea ja menemme sisään. Kohtaaminen on pidättyväinen mutta utelias. Kasvot ja äänet ovat liikuttavan tuttuja. Kapsahdan ensimmäisen ihmisen kaulaan! Minä, jonka piti huikata viileästi vain moi!

Pian tilassa raikuu nauru ja iloinen puheensorina. Siinä he ovat: Miia, Maria, Mari, Monika, Outi, Päivi, Erno, Jarno, Jouni ja Jan. Kaiken kruunasi ekaluokkamme opettaja Hannelen vierailu. Hän ei enää, luojan kiitos, muistanut pahaa lukihäiriötäni. Jokaisessa ekaluokan lappusessa ja lippusessa komeilee nimittäin nimen kohdalla Una!

Ihan 37 vuotta ei meidän viimeisestä tapaamisestamme ole. Monet meistä olivat nimittäin koko peruskoulun ajan samalla luokalla. Pitkästä yhteisestä historiastamme joh­tuen muistoja ja tarinoita on roppakaupalla. Mielenkiintoista oli kuitenkin se, miten erilaisia asioita muistimme.

Illan aikana kävimme läpi monen luokkamme tytön ihastuksen kohteen traumaattista kokemusta luokkatoverin perhosrintaneulan rikkoutumisesta, erään villiviikarin ikkunan kautta tapahtunutta jälki-istuntopakoa kuin sitäkin, miten muuan yläkoulun opettaja joutui luokkamme melko armottoman kiusaamisen kohteeksi. Unohtaa ei sovi erään koulussamme olleen veljesparin tappelua, jossa veri lensi ja yleisöä riitti.

Yläkoulun aloitimme Uudessakaupungissa, sillä vielä tuolloin ei Kalannissa ollut omaa yläkoulua. Kautta historiankirjain havinan, kalantilaiset olivat niitä hurjia, villejä ja täysin kurittomia kakaroita, jotka saapuivat maalta sekoittamaan kaupunkilaisnuortenkin päät.

Kurittomuus oli kuitenkin tähän päivään verrattuna melko kilttiä ja viatontakin. Koulukiusaamista luokassamme ei tapahtunut, ellei sellaiseksi lueta sitä, kun luokkamme pojat päättivät testata, kuinka monta kynää uppoaa luonnonkiharat omaavan tyttölapsen päähän.

Kaiken kaikkiaan ilta oli erittäin onnistunut. Oli hienoa kuulla, mitä meistä ”hurjista” oli tullut. Hyvinhän meille oli käynyt. Kuuntelimme toistemme tarinoita ja ihmettelimme, miten meillä voi olla jo niin kamalan vanhoja lapsia, kun itsekin olemme vielä ihan pentuja. Olipa yksi meistä jo tuplapappakin!

Luokkatoveruus on vahva side. Vaikka väliin tulee vuosia, kuminauha välillämme on ja pitää. Kun luokkakaverit tapaavat, välissä olleet vuodet katoavat ja olemme jälleen hetken niitä alakoulun pellavapäitä ja yläkoulun teini-ikäisiä pikkuriiviöitä ilman huolen häivää.

Kiitos nykytekniikan, luokallamme on nyt oma Whatsapp -ryhmä. Kokouksen jälkeen ryhmässä on jaettu koulumuistoja mutta myös arjen tapahtumia. On kiva seurata, mitä kaikille kuuluu ja minne maailma meitä kuljettaa.

Suosittelen lämmöllä luokkakokousten järjestämistä. Toivottavasti mekin näemme jälleen pian!

Kirjoittaja on Marva Median erikoistoimittaja.