Kuva: Esa Urhonen

Kolumnikollega Tapio Niemi on tehnyt raumalaisuuden eteen poikkeuksellisen paljon.

Voisi esimerkiksi sanoa, että tänä päivänä hän on aisaparinsa Hannu Heinon kanssa Rauman murteen lähes ainoita ylläpitäjiä.

Toisaalta tietokirjailijana Niemi on paikallishistorian tallentajana myös aikansa ilmiö, jonka kirjallista tuotantoa jälkipolvet saavat kiittää, jos sellaista kiitollisuuden lajia enää ylipäätään osataan ilmaista.

Viimeisin aikaansaannos, kirjan muotoon rakennettu dokumentointi ”Näin Vanha Rauma pelastui”, liittyy mitä osuvimmin ajassa käytävään keskusteluun maailmanperintökohteemme tulevaisuudesta.

Historiallisesti katsoen jo 575-vuotiaaksi ehtinyt Rauma, maamme keskiaikaisista kaupungeista ainoa ehjänä säilynyt, on luonnollisesti kokenut monenlaisia vaiheita.

Se on asukkaineen ja rakennuksineen kohdannut niin myötä- kuin vastoinkäymisiäkin.

Kaupungin oleellinen ydin, Vanha Rauma on kuitenkin selvinnyt ehjänä sodista ja varjeltunut totaalisilta tulipaloilta yhtä lukuun ottamatta.

Itse asiassa kohtalokkaimmin Damokleen miekka on viime vuosikymmeninä uhannut ainutlaatuista rakennuskantaa innokkaitten uudistajien ja väärien rakennustapojen muodossa.

Näistä ilmiöistä on kaupungin kasvoihin jäänyt pysyviä arpia, joita on vaikea korjata, jos siihen aina on haluakaan.

Uudet tuulet ovat usein voimakkaita, ja niiden taipumus on saada aikaan korjaamattomia vahinkoja.

Kaavamuutosten tekemistä perustellaan yleisesti kehityksen välttämättömyydellä. Pari sataa vuotta sitten niin sanottu ruutukaava-ajattelu oli lyömässä itseään läpi Rauman kohdalla, ja seuraukset olisivat olleet kohtalokaita.

Viime vuosisadallakin vallitsi laajalti käsitys, että Vanhasta Raumasta oli tarpeen säilyttää vain joukko arvokkaimpia rakennuksia, mutta muilla ei olisi niin väliä.

Tilanne kulminoitui 1960–70-luvuilla, jolloin kehitetyt suunnitelmat etenivät niin pitkälle, että kauppatorin ja Anundilanaukion välinen alue olisi haluttu panna sileäksi ja rakentaa tilalle kaksikerroksinen, tasakattoinen kauppakeskuskompleksi.

Rauman onneksi tämä suunnitelma ei koskaan toteutunut. Sen sijaan suojeluhenkisyyden voitto nosti Vanhan Rauman uuteen loistokauteen, jonka saavutukset kruunautuivat vuonna 1991 myönnetyllä maailmanperintöstatuksella.

Yhteiskunnalliset virtaukset kaupan ja asumisen alueilla aiheuttavat kuitenkin sen, että rakennemuutosten paine ei suinkaan ole jättänyt Vanha Raumaa rauhaan.

Pahimmillaan se on johtanut siihen, että tällä hetkellä on noussut esille jopa kysymys maailmanperintöaseman jatkuvuuden säilymisestä.

Tietoisena tästä Tapio Niemikin päättää kirjansa lukuun, jossa hän kuvailee uuden uhkan nousemista taivaanrannalle.

Kysymys on tietysti uuden kauppakeskuksen rakentamishankkeesta Kanalin länsirannalle.

Uusi kauppakeskus jakaa mielipiteet varsin voimakkaasti kahtia. Kaupungin päättäjät ja projektin alullepanijat ja toimijat ovat vakaasti sitä mieltä, että Rauma tarvitsee juuri tämän kokoisen uuden kaupan yksikön. Vastapuoli taas kauhistelee keskuksen ja siihen liittyvän asuntorakentamisen mittavuutta ja sen tuomaa uhkaa Vanhalle Raumalle. Se ei kuitenkaan tarkoita hankkeen vastustamista.

Nähtäväksi siis jää jatkuuko Vanhan Rauman pelastumistarina viimeisimmän uhan varjossa, ja saako se jatkaa maailmanperintöasemaansa.

Niemikin haluaisi kurkistaa kristallipalloon, nähdäkseen kirjansa seuraavan, vielä kirjoittamattoman luvun.

Kirjoittaja on Länsi-Suomen

entinen päätoimittaja.